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ВСУ уничтожили базу рашистов в Сватово
18.09.2022 15:00
Украинские военные нанесли точный удар по автовокзалу в Сватовом Луганской области, где базировались российские оккупанты. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"Хлопок" в Сватово. Автовокзал, внутри которого проживали решисты. Теперь 200, 300…", – отметил он.
Теги: Донбасс, уничтожение, ВСУ, Сватово, оккупанты, база
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