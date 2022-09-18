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Архив - Луганская область

ВСУ уничтожили базу рашистов в Сватово

18.09.2022 15:00
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ВСУ уничтожили базу рашистов в Сватово

Украинские военные нанесли точный удар по автовокзалу в Сватовом Луганской области, где базировались российские оккупанты. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"Хлопок" в Сватово. Автовокзал, внутри которого проживали решисты. Теперь 200, 300…", – отметил он.



Теги: Донбасс, уничтожение, ВСУ, Сватово, оккупанты, база
 
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