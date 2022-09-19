Луганские сепаратисты приговорили сотрудника ОБСЕ к 13 годам колонии

19.09.2022 15:00

Так называемый "верховный суд" "ЛНР" приговорил сотрудника ОБСЕ Дмитрия Шабанова к 13 годам лишения свободы "за госизмену". Об этом сообщают местные СМИ.

Шабанов был ассистентом по безопасности Стахановской передовой патрульной базы миссии.

Его задержали на оккупированной Луганщине в середине апреля. Позже обвинили его в "передаче закрытых сведений представителям иностранных спецслужб".

Боевики говорят, что Шабанова якобы завербовал "резидент ЦРУ США в Украине, который работал в СБУ".

Также оккупанты утверждают, что Шабанов "проходил специальную подготовку в США", а потом якобы собирал сведения о перемещениях боевиков.