В оккупированном Алчевске произошел очередной "хлопок"

20.09.2022 12:00

В оккупированном Алчевске Луганской области ночью 20 сентября произошел новый "хлопок". Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

По их словам взрывы прогремели в Высшей школе бизнеса (ВШБ), которая была "любимым местом оккупантов". Здесь враг обустроил свою базу и разместил танки.