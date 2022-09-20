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В оккупированном Алчевске произошел очередной "хлопок"
20.09.2022 12:00
В оккупированном Алчевске Луганской области ночью 20 сентября произошел новый "хлопок". Об этом сообщают местные жители в соцсетях.
По их словам взрывы прогремели в Высшей школе бизнеса (ВШБ), которая была "любимым местом оккупантов". Здесь враг обустроил свою базу и разместил танки.
Теги: Донбасс, Алчевск, взрыв, оккупанты, база
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