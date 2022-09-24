Зеленский создал на Луганщине 20 военных администраций

24.09.2022 10:00

Президент Владимир Зеленский подписал указ о создании 20 военных администраций в Луганской области.

На базе военно-гражданских администраций были образованы следующие военные администрации Щастинского района:

Нижнетепловскую сельскую военную администрацию;

Станично-Луганскую поселковую военную администрацию;

Широковскую сельскую военную администрацию;

Щастинскую городскую военную администрацию.

Новоайдарскую поселковую военную администрацию.

Кроме того, было создано еще 16 военных администраций.

В Старобельском районе:

Беловодскую поселковую военную администрацию;

Белолуцкую поселковую военную администрацию;

Марковскую поселковую военную администрацию;

Миловскую поселковую военную администрацию;

Новопсковскую поселковую военную администрацию;

Старобельскую городскую военную администрацию;

Чмировскую сельскую военную администрацию;

Шульгинская сельская военная администрация.

В Сватовском районе:

Белокуракинскую поселковую военную администрацию;

Коломыйчицкую сельская военная администрация;

Краснореченскую поселковая военная администрация;

Лозно-Александровскую поселковую военную администрацию;

Нижнедуванскую поселковую военную администрацию;

Сватовскую городскую военную администрацию;

Троицкую поселковую военную администрацию.

Также глава государства поручил Генштабу ВСУ и Луганской ОГА осуществить мероприятия, связанные с образованием этих военных администраций.