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В оккупированном Алчевске уничтожен вражеский склад боеприпасов
25.09.2022 11:00
Ночью 25 сентября во временно оккупированном Альчевске на Луганщине произошла новая "бавовна". Об этом сообщил военкор Андрей Цаплиенко.
"В оккупированном Алчевске ночью украинские силы попали во вражеский склад", – отметил журналист.
Теги: Донбасс, Алчевск, боеприпасы, склад, уничтожение
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