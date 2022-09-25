В оккупированном Алчевске уничтожен вражеский склад боеприпасов

25.09.2022 11:00

Ночью 25 сентября во временно оккупированном Альчевске на Луганщине произошла новая "бавовна". Об этом сообщил военкор Андрей Цаплиенко.

"В оккупированном Алчевске ночью украинские силы попали во вражеский склад", – отметил журналист.