Гайдай назвал освобожденные населенные пункты Луганской области

09.10.2022 17:00

Председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай назвал 7 населенных пунктов, которые освободили ВСУ в области. Об этом он сообщил в Telegram.

"Сейчас все семь населенных пунктов полностью контролируются Украиной. Это: