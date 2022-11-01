Гайдай назвал количество освобожденных населенных пунктов Луганщины

01.11.2022 10:00

Украинские военные по состоянию на 31 октября 2022 года освободили девять населенных пунктов Луганской области. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире телемарафона.

"На сегодня девять населенных пунктов деоккупированно. И надеюсь, что наши защитники будут с каждой неделей эту цифру увеличивать. И мы готовы уже работать, все руководители городских и областной военных администраций давно хотят вернуться и работать", - отметил он.