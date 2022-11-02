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Архив - Луганская область

СБУ задержала на Луганщине шпионку ФСБ

02.11.2022 15:00
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СБУ задержала на Луганщине шпионку ФСБ

Контрразведка разоблачила глубоко законспирированную шпионку российской ФСБ в Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"Женщина притворялась украинской патриоткой, которая пыталась втереться в доверие СБУ. При чем на самом деле она выполняла задачи российских спецслужб, которые хотели сделать из нее "двойного агента" для разведывательно-подрывной деятельности против Сил обороны Украины", – рассказали в СБУ.
Указано, что для выполнения этой задачи злоумышленница вышла на представителя одного из подразделений СБУ и предложила свою помощь в борьбе с агрессором. Но сотрудники СБУ установили, что в 2019 году она была завербована российской спецслужбой через подконтрольное оккупантам так называемое "МГБ ЛНР".
После начала полномасштабного вторжения женщина следовала указаниям агрессора по выявлению маршрутов и техники ВСУ на территории Луганской области. Полученную информацию она передавала оккупационной администрации для проведения дальнейших репрессий против местных жителей. Однако СБУ сорвала планы врага по проникновению их "крота" в негласный аппарат спецслужбы.
"В результате многоходовых контрразведывательных мер, злоумышленницу своевременно разоблачили, задокументировали преступную деятельность и идентифицировали ее "куратора". Сотрудники украинской контрразведки дезинформировали агрессора, вывели изменницу на подконтрольную территорию и задержали", – говорится в сообщении.
В настоящее время задержанной сообщили о стать о госизмене в условиях военного положения (ч.2 ст.111 УК Украины). Ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Женщине грозит от 15 лет тюрьмы до пожизненного срока.



Теги: СБУ, шпионаж, ФСБ, задержание
 
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