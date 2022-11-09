Песков посетил оккупированный Луганск - ТАСС

09.11.2022 12:00

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков посетил оккупированный Луганск. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, передает ТАСС.

"Песков посетил Луганск, где проводил обучение для пресс-служб и СМИ", - говорится в сообщении.