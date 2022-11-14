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Архив - Луганская область

В оккупированном Луганске прогремели взрывы

14.11.2022 08:00
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В оккупированном Луганске прогремели взрывы

Вечером, 13 ноября, во временно оккупированном Луганске прогремели мощные взрывы. Об этом сообщают сепаратистские телеграммы-каналы.
Взрывы слышали в одном из районов Луганска. Местные жители пишут, что они были очень сильными. После взрывов в небе виден черный дым.
Гауляйтеры Луганщины уже успели отчитаться, что в городе "сработало ПВО". О жертвах и разрушениях пока ничего не известно.



Теги: Донбасс, Луганск, взрывы
 
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