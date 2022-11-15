Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

Российские оккупанты хотят "эвакуировать" жителей трех городов Луганщины

15.11.2022 08:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Российские оккупанты хотят "эвакуировать" жителей трех городов Луганщины

Российские захватчики запланировали "полную эвакуацию" гражданских лиц в Кременной, Северодонецке и Рубежном. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
"Из-за сложной гуманитарной ситуации, сложившейся в Луганской области, оккупанты планируют провести полную эвакуацию гражданского населения из населенных пунктов Кременная, Северодонецк и Рубежное вглубь временно оккупированных территорий", - говорится в сообщении.
По мнению главы Северодонецкой районной военной администрации (РВА) Романа Власенко, к проведению так называемой "эвакуации" оккупантов вынуждает давление украинских войск.
"Я думаю, что они готовятся к обороне этого треугольника, и я думаю, что именно давление ВСУ - это первый фактор инициативы оккупационных властей", - отметил он.



Теги: Донбасс, эвакуация, оккупанты, Луганщина
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх