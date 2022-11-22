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Архив - Луганская область

Спасатель-коллаборант с Луганщины сдался полиции

22.11.2022 13:00
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Спасатель-коллаборант с Луганщины сдался полиции

Следователи передали в суд дело заведенное против работника Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Луганской области, который работал на оккупационные власти. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
Диспетчер государственного пожарно-спасательного отряда областного управления ГСЧС остался в поселке Милово Старобельского района Луганской области после его оккупации российскими захватчиками, отмечают в Офисе генпрокурора.
В апреле 2022 года он принял "присягу на верность псевдореспублике" и начал работать в так называемом "Миловском районном отделе МЧС ЛНР".
"Через некоторое время мужчина осознал противоправность и постыдность своего поступка. Прибыл на подконтрольную Украине территорию и сдался правоохранительным органам. Во время допроса он раскаялся в совершенном и добровольно выдал в качестве доказательства удостоверения так называемого "работника МЧС ЛНР", - сказано в сообщении.
Мужчина сотрудничал со следствием и дал подробные показания. Дело по нему было открыто по части 2 статьи 111 – "государственная измена".
Однако эта часть предусматривает освобождение от уголовной ответственности за государственную измену, если обвиняемый не совершал действий по исполнению приказов иностранного государства или организации и добровольно сдался органам украинской власти.



Теги: полиция, спасатель, коллаборационизм, Луганщина
 
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