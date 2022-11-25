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Архив - Луганская область

В центре Луганска начали установку новогодней елки

25.11.2022 12:00
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В центре Луганска начали установку новогодней елки

В оккупированном Луганске приступили к установке главной новогодней елки. Об этом сообщают местные Телеграм-каналы.
Елку устанавливают в центре, на Театральной площади. Сейчас коммунальщики монтируют металлический каркас.



Теги: Донбасс, Луганск, новогодняя елка, центр
 
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