В центре Луганска начали установку новогодней елки

25.11.2022 12:00

В оккупированном Луганске приступили к установке главной новогодней елки. Об этом сообщают местные Телеграм-каналы.

Елку устанавливают в центре, на Театральной площади. Сейчас коммунальщики монтируют металлический каркас.