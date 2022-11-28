Пророссийскую шпионку с Луганщины приговорили к 12 годам заключения

28.11.2022 09:06

Жительницу Луганщины, которая через дочь в Москве сдавала российским оккупантам позиции украинских военных, приговорили к 12 годам за решеткой. Об этом информирует прокуратура Луганской области.

"52-летнюю женщину задержали в конце апреля 2022 года в поселке Троицкое Северодонецкого района Луганской области. Она по идеологическим мотивам помогала россиянам в быстром захвате населенных пунктов на Попаснянском направлении", - говорится в сообщении прокуратуры.

По данным правоохранителей, женщина собирала информацию о местах дислокации и перемещения подразделений украинской армии, вооружения и военной техники, а затем данные передавала своей дочери, которая жила в Москве и с начала полномасштабного вторжения работала на ФСБ рф.

Правоохранители рассказали, что в мобильном телефоне осужденной обнаружили соответствующие аудио- и текстовые сообщения, а также фото. Сейчас осужденная будет находиться под стражей.