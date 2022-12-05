Жители Луганщины получили помощь от ADRA Ukraine и ВПП ООН

05.12.2022 10:00

Представители ADRA Ukraine доставили хлеб и другие продукты для жителей Невского и сел поблизости. Об этом сообщает пресс-служба ЛугОВА.

"Под раскаты вражеской артиллерии международники привезли крестьянам продуктовые наборы и хлеб от Всемирной продовольственной программы ООН. Они заверили, что поддержка продолжится", - отметил глава Луганской области Сергей Гайдай.