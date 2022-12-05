Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

Жители Луганщины получили помощь от ADRA Ukraine и ВПП ООН

05.12.2022 10:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Жители Луганщины получили помощь от ADRA Ukraine и ВПП ООН

Представители ADRA Ukraine доставили хлеб и другие продукты для жителей Невского и сел поблизости. Об этом сообщает пресс-служба ЛугОВА.
"Под раскаты вражеской артиллерии международники привезли крестьянам продуктовые наборы и хлеб от Всемирной продовольственной программы ООН. Они заверили, что поддержка продолжится", - отметил глава Луганской области Сергей Гайдай.



Теги: Донбасс, ООН, гуманитарная помощь, Луганщина
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх