В ЛугОВА рассказали о ценах на продукты в "ЛНР"

21.12.2022 12:00

На всей временно оккупированной территории Луганской области продукты дороже, чем на подконтрольной территории. Кое-где стоимость продуктов выше в два раза. Об этом сообщает Луганская ОВА, передает Общественное.

"Средние потребительские цены на продукты в громадах Луганской области, которые находятся в оккупации, значительно выше, чем на подконтрольной Правительству Украины территории. Цены значительно выросли в течение осени. Некоторые продукты стоят более чем в два раза дороже", - говорится в сообщении.

Руководитель департамента коммуникаций ЛугОВА Альбина Кушелева рассказала Общественному, что данные собирали из открытых источников. Согласно этой информации, на сегодня цены одинаковы во всех общинах, оккупированных и до, и после 24 февраля.

В ведомстве добавили, что более чем в два раза дороже картофель, свекла и птица (тушка куриная). Дороже: капуста дороже на 99,01 %, хлеб - на 88,24 %, свинина - на 77,12 %.

По данным ОГА, на временно оккупированной территории Луганщины сметана стоит дороже на 60,01 %, батон - на 57,46 %, сахар - на 49,72 %, масло подсолнечное - на 47,41 %, говядина - на 44,86 %.