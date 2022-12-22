В Северодонецке оккупанты продолжают отжимать "бесхозное" жилье

22.12.2022 17:00

В Северодонецке оккупанты продолжают вскрывать жилье жителей, выехавших из города, информируют Новости Донбасса.

Как сообщает "администрация" при группировке "ЛНР", планируется вскрытие квартир по ряду адресов. Собственникам предлагают явиться в "администрацию" и дать согласие на вселение в их жилые помещения или подписать отказ. В списке — квартиры по улицам Вилесова, Гагарина, Донецкой, Космонавтов, Новикова, Курчатова, по проспекту Гвардейскому.

Это уже четвертая часть перечня жилья, которое оккупанты отбирают у владельцев.

