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В Северодонецке оккупанты продолжают отжимать "бесхозное" жилье
22.12.2022 17:00
В Северодонецке оккупанты продолжают вскрывать жилье жителей, выехавших из города, информируют Новости Донбасса.
Как сообщает "администрация" при группировке "ЛНР", планируется вскрытие квартир по ряду адресов. Собственникам предлагают явиться в "администрацию" и дать согласие на вселение в их жилые помещения или подписать отказ. В списке — квартиры по улицам Вилесова, Гагарина, Донецкой, Космонавтов, Новикова, Курчатова, по проспекту Гвардейскому.
Это уже четвертая часть перечня жилья, которое оккупанты отбирают у владельцев.
Теги: Донбасс, Северодонецк, конфискация, жилье, оккупанты
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