Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

В Северодонецке оккупанты продолжают отжимать "бесхозное" жилье

22.12.2022 17:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Северодонецке оккупанты продолжают отжимать "бесхозное" жилье

В Северодонецке оккупанты продолжают вскрывать жилье жителей, выехавших из города, информируют Новости Донбасса.
Как сообщает "администрация" при группировке "ЛНР", планируется вскрытие квартир по ряду адресов. Собственникам предлагают явиться в "администрацию" и дать согласие на вселение в их жилые помещения или подписать отказ. В списке — квартиры по улицам Вилесова, Гагарина, Донецкой, Космонавтов, Новикова, Курчатова, по проспекту Гвардейскому.
Это уже четвертая часть перечня жилья, которое оккупанты отбирают у владельцев.
 



Теги: Донбасс, Северодонецк, конфискация, жилье, оккупанты
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх