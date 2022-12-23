Укрпочта возобновила доставку соцвыплат на деоккупированных территориях Луганщины

23.12.2022 15:00

В освобожденных от оккупантов районах Луганской области возобновлены социальные выплаты. Об этом сообщает Минреинтеграции.

"Укрпочта впервые провела социальные выплаты в деоккупированных населенных пунктах Луганской области.

Жители села Невское получили пенсии и наличную помощь от Общества Красного Креста Украины.

В общей сложности работники передвижного отделения Укрпочты произвели более 100 выплат", - говорится в сообщении.

"Искреннее спасибо коллективу Укрпочты, а также Пенсионному фонду Украины за героическую работу! Вы при первой возможности доставили средства жителям освобожденной Луганской области. Люди, пережившие оккупацию, особенно старики, нуждаются в немедленной поддержке от государства, в том числе и денежной", – подчеркнула Вицепремьер-министр Украины Ирина Верещук.