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Укрпочта возобновила доставку соцвыплат на деоккупированных территориях Луганщины
В освобожденных от оккупантов районах Луганской области возобновлены социальные выплаты. Об этом сообщает Минреинтеграции.
"Укрпочта впервые провела социальные выплаты в деоккупированных населенных пунктах Луганской области.
Жители села Невское получили пенсии и наличную помощь от Общества Красного Креста Украины.
В общей сложности работники передвижного отделения Укрпочты произвели более 100 выплат", - говорится в сообщении.
"Искреннее спасибо коллективу Укрпочты, а также Пенсионному фонду Украины за героическую работу! Вы при первой возможности доставили средства жителям освобожденной Луганской области. Люди, пережившие оккупацию, особенно старики, нуждаются в немедленной поддержке от государства, в том числе и денежной", – подчеркнула Вицепремьер-министр Украины Ирина Верещук.
Теги: Донбасс, Укрпочта, социальные выплаты, Луганщина
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