Последние новости раздела
- В "ЛНР" анонсировали "выравнивание" коммунальных тарифов11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе10:00
- РФ начала принудительную паспортизацию детей на Луганщине – ОВА10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Командующий Восточной группировкой посетил передовую17:00
- Группа мобилизованных россиян сбежала с Луганщины13:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
В "ЛНР" анонсировали "выравнивание" коммунальных тарифов
30.12.2022 11:00
Тарифы на услуги ЖКХ на оккупированной части Луганской области с 1 января 2023 года увеличатся примерно на 17%, сообщила "председатель государственного комитета тарифного и ценового регулирования республики" Лариса Духина 29 декабря на пресс-конференции.
Она также отметила, что в "ЛНР" планируется постепенно перейти на уровень тарифов на коммунальные услуги, соответствующий другим российским регионам. "Процесс выравнивания тарифов с другими регионами РФ разбит на 10 лет, начиная с 1 января 2023 года до 31 декабря 2032 года", — отметила Духина.
Теги: Донбасс, коммунальные услуги, тарифы, ОРЛО
Читайте также:
- Захарченко приказал увеличить тарифы на комуслуги для отдельных категорий
- «Коммунальные платежи на колесах». В ОРДО нашли способ «борьбы» с долгами за комуслуги
- Коммунальный ад-2019: правительство показало новые тарифы
- Низкие тарифы на коммуналку: «Министр ДНР» заявил о задержке зарплат у коммунальщиков
- Субсидии урезали, тарифы подняли: украинцы заплатят за тепло и газ рекордные суммы
- Тымчук: впечатление, что коммунальные тарифы придумывает ФСБ
- В "ЛНР" анонсировали "выравнивание" коммунальных тарифов11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Укрпочта закупила 5 комплектов Starlink для отделений Донецкой области17:00
- Фонд Ахметова доставил гумпомощь в Покровский район Донетчины15:00
- Личного информатора террориста Гиркина приговорили к 10 годам тюрьмы12:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе10:00
- Глава ГУР посетил позиции Сил обороны в Бахмуте17:00
- В Славянске возобновляет работу ПУМБ15:00
- Из Покровска в Черкасскую область запустят бесплатный эвакуационный поезд11:00
- РФ начала принудительную паспортизацию детей на Луганщине – ОВА10:00
- В "ЛНР" анонсировали "выравнивание" коммунальных тарифов11:00
- Умер "король футбола" Пеле10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Зеленский рассказал о планах врага на востоке08:00
- Укрпочта закупила 5 комплектов Starlink для отделений Донецкой области17:00
- Фонд Ахметова доставил гумпомощь в Покровский район Донетчины15:00
- Сегодня утром ПВО сбила 54 российские крылатые ракеты из 6913:00
- Личного информатора террориста Гиркина приговорили к 10 годам тюрьмы12:00
- Ряд поездов задерживаются из-за обесточивания - УЗ11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе10:00
- Знайдіть свої виграшні промокоди на казино та вигравайте реальні гроші від кращого онлайн казино18:00
- Відкрито реєстрацію заявок на отримання техніки для зберігання зерна від ООН17:00
- Новая коллекция женских комбинезонов в INTERTOP14:00
- Стоит ли давать снотворное детям? 16:00
- Напиши лист святому Миколаю та розкажи свою історію17:00
- Неудачный сезон Наполи в еврокубках сезона 2017/201813:00
- У системі ДАР стартує подання заявок на отримання рукавів для зберігання зерна17:00
- Огляд онлайн казино Goxbet - найкраще казино для України18:00
- Обзор онлайн казино Favbet15:00
- Minderoo Foundation долучається до Стратегії ФАО щодо підтримки зберігання зерна17:00
- Украинским беженцам разрешат остаться в Канаде на постоянной основе
- Из Покровска в Черкасскую область запустят бесплатный эвакуационный поезд
- В оккупированной Макеевке убили семью из 8 человек
- Группа мобилизованных россиян сбежала с Луганщины
- В Славянске возобновляет работу ПУМБ
- Знайдіть свої виграшні промокоди на казино та вигравайте реальні гроші від кращого онлайн казино
- Командующий Восточной группировкой посетил передовую
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Личного информатора террориста Гиркина приговорили к 10 годам тюрьмы
- В ЕС вступил в силу единый стандарт для зарядных устройств