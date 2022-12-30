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В "ЛНР" частично отменили комендантский час на Новый год и Рождество
30.12.2022 15:00
Глава группировки "ЛНР" Леонид Пасечник приостановил действие комендантского часа на Новый год и Рождество в некоторых населенных пунктах оккупированной Луганской области.
Так, комендантский час продолжит действовать в Кременском, Сватовском и Троицком районах, а также городах Лисичанск, Первомайск, Рубежное и Северодонецк.
Комендантский час не будет действовать на остальной захваченной территории Луганщины с 23 часов вечера 31 декабря до 4 часов утра 1 января, а также на Рождество в эти же часы с 6 на 7 января.
Теги: Рождество, отмена, комендантский час, Новый год, ОРЛО
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