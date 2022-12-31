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Архив - Луганская область

ВСУ освободили поселок в Луганской области (ВИДЕО)

31.12.2022 10:00
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ВСУ освободили поселок в Луганской области (ВИДЕО)

Украинские защитники освободили поселок Новоселовское в Луганской области, сообщает пресс-служба Луганской ОВА в Facebook.
Отмечается, что украинский населенный пункт освободили штурмовые группы при поддержке артиллерии и тяжелой техники спецподразделения KRAKEN и сил 92-й отдельной механизированной бригады.
"Во время штурма враг был выбит из населенного пункта, противник понес потери в технике и личном составе, часть оккупантов была взята в плен", - говорится в сообщении.



Теги: Донбасс, освобождение, село, ВСУ, Луганщина
 
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