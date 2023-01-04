Северодонецк признан лучшим городом Украины 2022 года

04.01.2023 17:00

Город Северодонецк Луганской области стал победителем национального голосования за лучший город Украины в 2022 году, сообщает Час Пик.

В тройку лидеров вошли:

Северодонецк - 158 300 голосов, Харьков - 108 224, Луцк - 36 070.

Сегодня Северодонецк временно оккупирован российскими захватчиками. Война разбросала жителей города по разным регионам Украины и странам мира. И несмотря на это, северодончане показали, как любят свой город, как верят в его возрождение.

Благодаря замечательным людям, которые хранят в своем сердце воспоминания о любимом доме, о Северодонецке теперь знают далеко за пределами Украины.

В конкурсе приняли участие самые большие по населению города Украины, проголосовало более 2 млн украинцев. Достойная победа Северодонецка!