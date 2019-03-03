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Архив - Мобильные телефоны

Можно ли заряжать телефон по ночам: появилось внятное объяснение

03.03.2019 11:00
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Можно ли заряжать телефон по ночам: появилось внятное объяснение

Часто мы ставим заряжаться мобильный телефон на всю ночь, чтобы утром батарея была полностью заряжена.

Но, как утверждают специалисты, длительное подключение к зарядному устройству может только навредить батарее, пишет  from-ua.com с ссылкой на Политека.

Каждый раз, когда заряд достигает 100%, срок службы аккумулятора телефона уменьшается. Эксперты объясняют это тем, что как только заряд упадет на 1%, модуль зарядки снова включается и количество циклов зарядки батареи сокращается на один. К тому же, постоянное подпитывание держит ее в состоянии «стресса», что тоже отрицательно сказывается на «продолжительности жизни».

Например, разряжаясь каждый раз до нуля и потом заряжаясь до 100%, литий-ионная батарея выдержит всего 500 циклов зарядки. При разрядке-зарядке на 50% срок службы вырастет до полутора тысяч циклов.

“Когда батарея заряжена — отключите гаджет от зарядника. Это как с мышцами, которые после упражнений следует расслабить, чтобы они не болели”, — рекомендуют в специалисты «Battery University».

Также, по словам специалистов, при полной зарядке мощность источника питания уменьшается.

Для максимально эффективной работ батареи телефона рекомендуется отключать зарядное устройство по достижению 80% заряда. Отмечается, что полная разрядка также сокращает срок службы аккумуляторной батареи.

Чтобы батарея не подвергалась «стрессам» и прослужила дольше, лучше подпитывать ее при возможности несколько раз в течение дня. Можно это делать от автомобильного зарядного устройства по дороге на работу и обратно, или в офисе от ноутбука.

Несмотря на все вышесказанное, изредка даже литий-ионным аккумуляторам полезно разряжаться до 0%. Эксперты рекомендуют устраивать смартфону или ноутбуку такую “тренировку” раз в месяц. Она позволит устройству откалибровать электронику, отвечающую за корректное отображение уровня заряда. Без этого при постоянном подпитывании аккумулятора небольшими порциями индикатор заряда начнет “врать”.



Теги: Донбасс, мобильный телефон, зарядка, ночь
 
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