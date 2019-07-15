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Apple раскрыли характеристики складного iPad
В начале этого года нам показали первые складные смартфоны — Samsung Galaxy Fold и Huawei Mate X.
Эти устройства произвели неизгладимое впечатление на многих пользователей — наконец, нам показали действительно что-то новое, передает Хроника.инфо со ссылкой на internetua.com.
Однако, эти смартфоны до сих пор не поступили в продажу — слишком много нюансов и недоработок. Неделю назад мы узнали, что Apple тоже работает над складным устройством — но это не iPhone, а iPad. Что ещё известно о нём?
Всё, что известно о складном iPad
Точных и проверенных сведений о складном iPad пока нет. Тем не менее, журналист издания Forbes Дэвид Фелан поделился некоторой информацией:
-Точный форм-фактор устройства неизвестен. По имеющимся сведениям, новый складной iPad будет с двумя отдельными дисплеями. Один из которых — может выполнять роль сенсорной клавиатуры;
-По своему размеру новый планшет Apple будет скорее напоминать iPad Mini в сложенном состоянии. Раскрыв устройство, пользователь получит в свое распоряжение экраны общим размером самого крупного iPad Pro;
-В качестве альтернативного решения, Apple может также задействовать один большой экран. Но в этом случае придётся пойти на компромиссы — пластиковое защитное покрытие, складки в районе сгиба и прочие сомнительные решения технологии складных дисплеев;
-Складной iPad получит поддержку сетей пятого поколения;
-Предполагаемая дата релиза: конец 2020 — начало 2021 года.
По мнению Дэвида, складные устройства не станут массовыми на рынке смартфонов и планшетов в ближайшие несколько лет. Во всяком случае, до тех пор, пока не будет отработана и выверена технология их производства.
Теги: телефон, смартфон, характеристики
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