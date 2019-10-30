Apple заблокирует старые iPhone в ноябре: кто в зоне риска

30.10.2019 08:01

AppStore, iCloud, GPS-сервисы и почта станут недоступны пользователям старых iPhone уже с 3 ноября.

В зоне риска iPhone 5 и более старые модели. Установив обновление IOS 10.3.4, владельцы iPhone 5 смогут избежать подобного развития событий. На такие устройства, как iPad 2, iPad mini 2, iPad 3, iPhone 4s необходимо установить апдейт IOS 9.3.6.

Отмечается, что пострадают около 12% устройств версия IOS которых ниже 12.

Источник: http://kr24.com.ua