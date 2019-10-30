Последние новости раздела
- Apple заблокирует старые iPhone в ноябре: кто в зоне риска08:01
- В смартфонах украинцев появился новый значок: стоит ли переживать13:39
- Названы ситуации, когда смартфон нельзя подключать к зарядке10:16
- Киевстар взвинтил цены на пакеты, изменив тарифную сетку20:53
- 5 ошибок, которые убивают ваш смартфон09:30
- Лучшие модели смартфонов Samsung в разных ценовых сегментах15:12
- Тарифы на мобильную связь поднимутся? Чего ожидать украинцам11:45
- Вот в каком положении нельзя пользоваться гаджетами08:03
- Apple раскрыли характеристики складного iPad16:58
- Как спасти свой смартфон после "купания": три важных шага07:46
Apple заблокирует старые iPhone в ноябре: кто в зоне риска
30.10.2019 08:01
AppStore, iCloud, GPS-сервисы и почта станут недоступны пользователям старых iPhone уже с 3 ноября.
В зоне риска iPhone 5 и более старые модели. Установив обновление IOS 10.3.4, владельцы iPhone 5 смогут избежать подобного развития событий. На такие устройства, как iPad 2, iPad mini 2, iPad 3, iPhone 4s необходимо установить апдейт IOS 9.3.6.
Отмечается, что пострадают около 12% устройств версия IOS которых ниже 12.
Источник: http://kr24.com.ua
Теги: Донбасс, мобильный, Apple, блокирование
- Боевики "Л/ДНР" пошли в атаку, несмотря на разведение сил: у ВСУ есть раненые11:05
- «Власти» Макеевки объяснили, как ищут причину подземных толчков в городе10:44
- Очень сочувствую хозяевам: Житель Донецка показал, что в заброшенном доме в Спартаке10:08
- «Не Пушилин, а я»: Ходаковский заявил, что «не отдаст» ВСУ Ясиноватую09:11
- Бутусов о разведении сил у Золотого: "У противника нет шансов"08:51
- В штабе ООС назвали число военных ВСУ, перемещенных на новые позиции в ходе разведения сил08:11
- 15 обстрелов и потери ВСУ: в штабе рассказали о ситуации на Донбассе07:49
- В "ДНР" подорвались на своих же минах боевики: много раненых, один скончался07:28
- В штабе ООС назвали число военных, перемещенных на новые позиции в ходе разведения сил20:32
- «Правосудие» в ОРДО: Адвокаты уговаривают истцов молчать, «если хотят жить» 19:19
- Боевики "Л/ДНР" пошли в атаку, несмотря на разведение сил: у ВСУ есть раненые11:05
- «Власти» Макеевки объяснили, как ищут причину подземных толчков в городе10:44
- В квартире тяжелее, чем в окопе: сеть растрогал рассказ женщины-ветерана АТО10:26
- Очень сочувствую хозяевам: Житель Донецка показал, что в заброшенном доме в Спартаке10:08
- Считают, что всегда правы: рейтинг самых самолюбивых знаков Зодиака09:49
- Определилась соперница Свитолиной по полуфиналу Итогового турнира09:45
- Кремль отреагировал на призыв НАТО вернуть Крым Украине09:26
- Появились первые изображения смартфона-раскладушки Motorola09:15
- «Не Пушилин, а я»: Ходаковский заявил, что «не отдаст» ВСУ Ясиноватую09:11
- "Машина Времени" даст пять концертов в Украине09:00
- В квартире тяжелее, чем в окопе: сеть растрогал рассказ женщины-ветерана АТО10:26
- Считают, что всегда правы: рейтинг самых самолюбивых знаков Зодиака09:49
- В Украине запретили популярное лекарство для лечения хрящей и антибиотик22:34
- Медики нашли связь между любовью к алкоголю и размером мозга18:22
- Ангелы-хранители четырех знаков Зодиака на 2020 год16:56
- Какой знак Зодиака не создан для брака12:53
- Несгибаемые: у этих знаков Зодиака – стальная сила воли08:50
- Опаснее кори: Украине грозит эпидемия дифтерии14:03
- Осенняя простуда: как вылечиться без медикаментов09:30
- Появился полный лунный календарь на ноябрь20:07
- «Театр абсурда»: дончане отреагировали на завершенный мурал убитого «Моторолы»
- Названы мужские знаки Зодиака, с которыми женщинам лучше всего
- «Нужен паспорт»: В «ДНР» рассказали, кому прекратят выдавать пенсии
- Какие населенные пункты ВСУ оставят в "серой зоне": отвод войск на Донбассе
- «Внимание, угроза!»: Пушилин срочно обратился к террористам «ДНР»
- Россия усилила контроль над «ДНР»: что произошло
- Зеленский решил, что делать с Донбассом: сделано важное заявление
- Мощные залпы заставили Донецк и Ясиноватую содрогаться, население в панике
- Зеленский тайно ночью поехал на передовую Донбасса - Бессмертный бьет тревогу
- Считают, что всегда правы: рейтинг самых самолюбивых знаков Зодиака