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Сегодня в Славянске митинговали против рейдерского захвата маслоэкстракционного завода
Сотни работников Славянского маслоэкстракционного завода вышли на митинг против действий рейдеров. Вместе с сотрудниками предприятия на акции присутствовали народный депутат Евгений Дейдей и представители МДО "Депутатский контроль", сообщает 112.ua.
"Неправомерность действий государственного регистратора признал Окружной административный суд Киева и установил правомерность права собственности ТК "Урожай" на активы Славянского масложирового комбината", - заявил эксперт Центра правозащитных и законодательных инициатив Виктор Литвинов.
Он считает, что предпринимать какие-либо действия со стороны банка, не дожидаясь финальных решений недопустимо. Необходимо сесть за стол переговоров и решить все окончательно в рамках правового поля. По словам главного инженера Славянского МЭЗа Виталия Калмыкова, "Ощадбанк", претендуя только на территорию и строения предприятия, блокирует доступ собственников к оборудованию, которое было поставлено на завод в рамках обновления производства после попадания снарядов.
"Поэтому, наравне с оспариванием прав собственности на здания и сооружения комбината, компания является бесспорным владельцем производственного оборудования", - подчеркнул главный инженер. Стоит отметить, что в этот раз представители оппонентов допустили на территорию завода народного депутата и группу сотрудников Славянского маслоэкстракционного завода.
В сопровождении СМИ присутствующим продемонстрировали целостность всего имущества и заверили в намерениях идти на конструктивный компромисс. Впрочем, никаких конкретных сроков и дальнейших шагов рейдеры не озвучили. "Сегодняшний день можно считать переломным и я хочу верить, что нас услышали, а все данные нам обещания не будут пустыми словами на камеру. Ведь если эта ситуация не сдвинется с мертвой точки, сценарий может быть печальным. Я всегда поддерживал разрешение конфликтов в правовом поле, но когда плюют на интересы многотысячного коллектива... Я готов стоять стоять здесь с вами до последнего, готов выйти на митинг под АП, сделать все, чтобы защитить каждого из вас", - обратился к митингующим Евгений Дейдей.
Как известно, суть проблемы состоит в том, что после захвата Крыма и агрессии на востоке Украины предприятие в Славянске потеряло значительную часть своих активов стоимостью около 2,5 млрд грн. Однако кредиторы не захотели реструктуризировать кредиты "Славянсколии" в связи с форс-мажорными обстоятельствами. В результате без работы могут оказаться одновременно коллективы двух крупных предприятий - масложиркомбината Славянска и хлебозавода "Одесский каравай", который, собственно, работает на сырье "Славянсколии" и не может из-за технологии производства перейти на сырье от других предприятий.
Фото: 112.ua/
Теги: Донбасс, Славянск, митинг, завод, рейдер
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