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В Мариуполе начался необычный листопад
В приморско-прифронтовом городе стартовал шестой международный фестиваль "Музыкальный листопад".
Как сообщает сайт горсовета, участие в конкурсе принимает молодежь в шести возрастных категориях - от 6 до 24 лет. Они покажут свои таланты во множестве номинаций: "Фортепиано", "Оркестровые инструменты", "Струнные инструменты", "Духовые инструменты" и "Инструментальный ансамбль".
Музыкантов будут оценивать компетентное жюри, Заслуженные культурные деятели Украины, победители престижных международных конкурсов и фестивалей, преподаватели музыкальных заведений Украины.
По словам дирижера камерного оркестра "РЕНЕСАНС" Василия Крячка, который является организатором фестиваля, в этом году заявку на участие подали более 500 человек. Согласно тщательному отбору, в конкурсе выступит 64 человека.
Глава объединённого жюри Лидия Шутко подчеркнула, что это замечательная практика, ведь конкурсанты будут играть вместе с оркестром.
"На мариупольской сцене талантливая молодежь из музыкальных школ, училищ и консерваторий всей Украины имеет возможность представить свои способности. На фестивале прозвучат бессмертные полотна Вивальди, Баха, Бетховена, Грига, Моцарта, Галынина, Берио, Мендельсона, Альбинони, Сан-Санса, Генделя и др. Такой расширенный перечень репертуарных произведений не предлагает ни один другой конкурс Украины", - отметил Василий Крячок.
Изюминкой мероприятия станет выступления представителей жюри и их родственников. А гала концерт победителей и лучших исполнителей фестиваля-конкурса "Музыкальный листопад" состоится 29 ноября в 13.00 в помещении Драматического театра. Участники получат подарки и грамоты от имени городского головы Вадима Бойченко.
Теги: Донбасс, Мариуполь, музыка, фестиваль, оркестр
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