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Архив - Донецкая область

В Родинском было весело и спортивно

27.11.2016 21:17
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В Родинском было весело и спортивно

В Родинском (Донецкая обл.), что рядом с Покровском (бывший Красноармейск) состоялись областные зональные соревнования "Веселые старты" среди команд-победителей второго этапа.

Участниками спортивного мероприятия стали дети из Авдеевки, Доброполья, Мирнограда, Новогродовки, Покровска, Селидово, Великоновоселковского, Добропольского, Марьинского, Александровского, Покровского и Ясиноватского районов.
Команды выявляли лучших в 4-х эстафетах, которые включали разнообразные упражнения.
По итогам соревнований первое место среди команд городов заняли дети из Селидово, второе – из Мирнограда, третье – из Новогродовки.
Первыми среди районов стали школьники Ясиноватского района, вторыми – Великоновоселковского района, третьими – Александровского района.
Все участники "Веселых стартов" получили заряд энергии и позитива, а также были награждены кубками, медалями и грамотами от Донецкого областного центра физического здоровья населения "Спорт для всех", сообщает Управление по вопросам физической культуры и спорта Донецкой ОГА.



Теги: Донбасс, спорт, дети, Родинское
 
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