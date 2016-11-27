В Родинском было весело и спортивно

27.11.2016 21:17

В Родинском (Донецкая обл.), что рядом с Покровском (бывший Красноармейск) состоялись областные зональные соревнования "Веселые старты" среди команд-победителей второго этапа.



Участниками спортивного мероприятия стали дети из Авдеевки, Доброполья, Мирнограда, Новогродовки, Покровска, Селидово, Великоновоселковского, Добропольского, Марьинского, Александровского, Покровского и Ясиноватского районов.

Команды выявляли лучших в 4-х эстафетах, которые включали разнообразные упражнения.

По итогам соревнований первое место среди команд городов заняли дети из Селидово, второе – из Мирнограда, третье – из Новогродовки.

Первыми среди районов стали школьники Ясиноватского района, вторыми – Великоновоселковского района, третьими – Александровского района.

Все участники "Веселых стартов" получили заряд энергии и позитива, а также были награждены кубками, медалями и грамотами от Донецкого областного центра физического здоровья населения "Спорт для всех", сообщает Управление по вопросам физической культуры и спорта Донецкой ОГА.