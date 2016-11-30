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«Донбасс» – «Кременчук»: центральный поединок 23-го тура
В среду, 30 ноября, в рамках 23-го тура Украинской хоккейной лиги "Донбасс" на дружковском "Альтаире" сыграет против "Кременчука".
В чемпионатах страны будущие оппоненты встречались уже 10 раз – в 6 матчах побеждали дончане, 4 – кременчужане. Примечательно, что за этот период была добыта всего одна выездная победа. В первой встрече сезона-2015/16 "Донбасс" на "Айсберге" победил со счетом 4:1.
В текущем розыгрыше УХЛ команды уже обменялись домашними "викториями" и только один раз была зафиксирована победа с разницей больше, чем в одну шайбу.
Украинская хоккейная лига. Сезон-2016/17
21 сентября. "Кременчук" – "Донбасс" – 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
9 октября. "Донбасс" – "Кременчук" – 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
29 октября. "Донбасс" – "Кременчук" – 3:2 OT (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)
6 ноября. "Кременчук" – "Донбасс" – 3:2 (0:2, 2:0, 1:0)
Накануне противостояния
За три дня до встречи с "Кременчуком" дончане на "Альтаире" разгромили "Дженералз" (6:0). В той игре по дублю записали на свой счет Павел Большаков и Шамиль Рамазанов и еще по голу забили Егор Егоров, а также Александр Победоносцев.
Команда Дмитрия Пидгурского, в свою очередь, последний раз играла 23 ноября на выезде против "Витязя". Ведя в счете после первого периода 5:1, "Кременчук" проиграл третий отрезок (2:4), однако завершил матч в свою пользу с комфортным перевесом в две шайбы – 7:5. А игра "Кременчука" 22-го тура против "Кривбасса" была перенесена на 12 января.
Никифоров против Коренчука
Матч в Дружковке станет не только противостоянием лидеров турнирной таблицы, но и лучших бомбардиров Лиги. На первом месте по количеству набранных очков в сезоне – нападающий "Кременчука" Илья Коренчук, который в 22 играх набрал 29 очков – 13 голов и 16 результативных передач.
У Евгения Никифорова на одно очко меньше – 28: 12 голов и В среду, 30 ноября, в рамках 23-го тура Украинской хоккейной лиги "Донбасс" на дружковском "Альтаире" сыграет против "Кременчука".
В чемпионатах страны будущие оппоненты встречались уже 10 раз – в 6 матчах побеждали дончане, 4 – кременчужане. Примечательно, что за этот период была добыта всего одна выездная победа. В первой встрече сезона-2015/16 "Донбасс" на "Айсберге" победил со счетом 4:1.
В текущем розыгрыше УХЛ команды уже обменялись домашними "викториями" и только один раз была зафиксирована победа с разницей больше, чем в одну шайбу.
Украинская хоккейная лига. Сезон-2016/17
21 сентября. "Кременчук" – "Донбасс" – 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
9 октября. "Донбасс" – "Кременчук" – 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
29 октября. "Донбасс" – "Кременчук" – 3:2 OT (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)
6 ноября. "Кременчук" – "Донбасс" – 3:2 (0:2, 2:0, 1:0)
Накануне противостояния
За три дня до встречи с "Кременчуком" дончане на "Альтаире" разгромили "Дженералз" (6:0). В той игре по дублю записали на свой счет Павел Большаков и Шамиль Рамазанов и еще по голу забили Егор Егоров, а также Александр Победоносцев.
Команда Дмитрия Пидгурского, в свою очередь, последний раз играла 23 ноября на выезде против "Витязя". Ведя в счете после первого периода 5:1, "Кременчук" проиграл третий отрезок (2:4), однако завершил матч в свою пользу с комфортным перевесом в две шайбы – 7:5. А игра "Кременчука" 22-го тура против "Кривбасса" была перенесена на 12 января.
Никифоров против Коренчука
Матч в Дружковке станет не только противостоянием лидеров турнирной таблицы, но и лучших бомбардиров Лиги. На первом месте по количеству набранных очков в сезоне – нападающий "Кременчука" Илья Коренчук, который в 22 играх набрал 29 очков – 13 голов и 16 результативных передач.
У Евгения Никифорова на одно очко меньше – 28: 12 голов и 16 передач. При этом у нападающего "Донбасса" в сравнении с Коренчуком в запасе еще 2 игры (20 матчей).
Где смотреть?
Матч с участием "Донбасса" и "Кременчука" в прямом эфире покажет телеканал XSPORT. Также следить за ходом игры онлайн можно будет на странице спортивного портала XSPORT.ua.
Онлайн протокол поединка традиционно будет доступен на официальном сайте ХК "Донбасс" в разделе матч-центр.
Фото: donbass.uа
Теги: Донбасс, игра, хоккей, команда
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