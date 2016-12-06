«Донбасс» – «Витязь»: две встречи за три дня

06.12.2016 21:12

В среду 7-го и пятницу 9 декабря "Донбасс" проведет два матча против харьковского "Витязя" в Украинской хоккейной лиге сезона-2016/17.

В текущем розыгрыше чемпионата Украины команды провели уже три встречи и каждый раз неизменно победителем выходил "Донбасс" – общий счет встреч 21:3.



На дружковском "Альтаире", в свою очередь, команды провели одну игру (в сезоне-2016/17). Тогда в воротах Вязовова расписались Шафаренко, Безуглый и Никифоров, а заменившего его в "рамке" Напненко заставили капитулировать Яковлева, дважды Буценко, Кочетков, Чердак и отличившиеся в первом периоде Никифоров и Шафаренко.



Накануне противостояния



Накануне встреч с харьковчанами "Донбасс" провел "спаренные" матчи против "Кривбасса", добыв две победы с разницей в три шайбы (3:0 и 4:1).



"Кривбасс" Кривой Рог – "Донбасс" Донецк – 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)



"Витязь", в свою очередь, предыдущий матч провел еще 23 ноября, уступив в родных стенах "Кременчуку" 5:7.



"Витязь" Харьков – "Кременчук" Кременчуг – 5:7 (1:3, 0:2, 4:2)



Где смотреть?



Онлайн трансляции поединков (7-го в 18:45 и 9-го в 18:00) смотрите на страницах спортивного портала XSPORT.ua. Онлайн протокол игр традиционно будет доступен на официальном сайте ХК "Донбасс" в разделе "матч-центр".