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"Донбасс" одержал уверенную победу над "Витязем"
Прошедший на дружковском "Альтаире" матч 7-го тура Украинской хоккейной лиги завершился уверенной победой "Донбасса" над "Витязем" – 8:2.
Хозяева начали, как говорят в таких случаях, без разведки. Чтобы забить пять голов чемпиону понадобилось чуть меньше четверти часа. При этом к четырем шайбам в ворота Владислава Вязовова приложил свою клюшку Евгений Никифоров, который уже после первого отрезка вышел в лидеры бомбардирской гонки, обогнав на два очка нападающего "Кременчука" Илью Коренчука (33).
Во втором периоде рисунок игры не изменился – хозяева атаковали, гости защищались. Впрочем, один результативный мини-подвиг подопечным Евгения Гладченко все-таки удался. Оформить шатаут Сергею Люльчуку помешал Егор Посевин, отличившийся после передачи Никиты Попова. У "Донбасса" на один успешный выпад "Витязя" нашлось два достойных ответа – дубли оформили Никита Буценко и Виталий Лялька.
Отметим, что в третьем периоде тандем Посевин-Попов сработал во второй раз. С той лишь разницей, что первый - ассистировал, а второй - забил. А перед этим последний гол дончан в игре забил Денис Петрухно, который отличился заброшенной шайбой впервые в текущем чемпионате страны.
За четыре минуты до финального свистка харьковчане сподвиглись еще на один гол - третье очко в игре набрал Попов (1+2), а забил Колядинский.
Украинская хоккейная лига. 7 тур.
"Донбасс" Донецк – "Витязь" Харьков – 8:3 (5:0, 2:1, 1:2).
Шайбы: 1:0 Буценко (Никифоров, Лялька), 00:23, 2:0 Никифоров (Буценко), 03:18-бол, 3:0 Лялька (Кугут, Никифоров), 06:11, 4:0 Лялька (Никифоров, Кугут), 13:19, 5:0 Чердак (Бондарев, Таран), 13:43, 5:1 Посевин (Попов), 24:06, 6:1 Буценко (Никифоров, Лялька), 27:47, 7:1 Никифоров (Лялька, Буценко), 30:26, 8:1 Петрухно (Буценко, Лялька), 40:51, 8:2 Попов (Посевин), 47:21, 8:3 Колядинский (Попов), 56:08.
Фото: donbass.ua/
Теги: Донбасс, игра, хоккей, победа, команда
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