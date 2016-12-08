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Нигериец приехал в Украину играть в футбол, а стал "гражданином" фейковой "ДНР"

08.12.2016 17:22
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Нигериец приехал в Украину играть в футбол, а стал "гражданином" фейковой "ДНР"

Незаконная организация "ДНР" выдала "паспорт" нигерийскому футболисту Самуэлю Агонга Пересу, который на данный момент является игроком футбольной команды "Оплот Донбасса". Об этом говорится в сюжете так называемого "министерства информации ДНР", сообщает сайт novosti.dn.ua.

Как утверждает представитель "ДНР" Сергей Завдовеев, у Переса отсутствовал документ, подтверждающий гражданство футболиста.

"Своими победами он заслужил быть гражданином донецкой народной республики, даже несмотря на то, что много людей сбежало в 2014 году. А вот парень приехал с Нигерии отстаивать с нами интересы донецкой народной республики, защищал своими победами. Это был первый опыт и он был необходим в связи с тем, что паспорта нет у Переса. Он не мог участвовать в футбольных матчах", - сказал он.

Он отметил, что у остальных футболистов присутствуют украинские паспорта.

По словам Завдовеева, в дальнейшем "паспорта ДНР" будут выданы всем игрокам "Оплота" после утверждения списка главой боевиков Александром Захарченко.

На сайте Федерации футбола Украины указано, что у 27-летнего полузащитника Переса гражданство Нигерии и играл за "Факел" Липовец (Винница) с 2013 года он играл в составе донецкого клуба "Рубин-УСК".


Фото: novosti.dn.ua/

Теги: Донбасс, футбол, Нигер, паспорт, ДНР
 
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