Нигериец приехал в Украину играть в футбол, а стал "гражданином" фейковой "ДНР"

08.12.2016 17:22

Незаконная организация "ДНР" выдала "паспорт" нигерийскому футболисту Самуэлю Агонга Пересу, который на данный момент является игроком футбольной команды "Оплот Донбасса". Об этом говорится в сюжете так называемого "министерства информации ДНР", сообщает сайт novosti.dn.ua.



Как утверждает представитель "ДНР" Сергей Завдовеев, у Переса отсутствовал документ, подтверждающий гражданство футболиста.



"Своими победами он заслужил быть гражданином донецкой народной республики, даже несмотря на то, что много людей сбежало в 2014 году. А вот парень приехал с Нигерии отстаивать с нами интересы донецкой народной республики, защищал своими победами. Это был первый опыт и он был необходим в связи с тем, что паспорта нет у Переса. Он не мог участвовать в футбольных матчах", - сказал он.



Он отметил, что у остальных футболистов присутствуют украинские паспорта.



По словам Завдовеева, в дальнейшем "паспорта ДНР" будут выданы всем игрокам "Оплота" после утверждения списка главой боевиков Александром Захарченко.



На сайте Федерации футбола Украины указано, что у 27-летнего полузащитника Переса гражданство Нигерии и играл за "Факел" Липовец (Винница) с 2013 года он играл в составе донецкого клуба "Рубин-УСК".