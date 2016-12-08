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Архив - Донецкая область

"Шахтер" выиграл последний матч группового турнира Лиги Европы

08.12.2016 20:13
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"Шахтер" выиграл последний матч группового турнира Лиги Европы
Донецкий "Шахтер" вечером 8 декабря в Португалии уверенно выиграл последний матч группового турнира Лиги Европы УЕФА у "Браги" со счетом 4:2. Голами отличились дважды Кривцов и дважды - Тайсон, сообщают украинские СМИ.
"Шахтер" завершил турнир в группе Н с абсолютным результатом: 6 игр - 6 побед, забив 21 мяч и пропустив 5.
Второй командой группы стал бельгийский "Гент", который сегодня в гостях у турецкого "Коньяспора" забил единственный победный мяч на 95-й минуте игры.
"Шахтер" продолжит борьбу за Кубок Лиги Европы в феврале 2017 года.

Фото: shahta.org/

Теги: Донбасс, футбол, шахтер , игра, победа
 
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