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Дети переселенцев побывали на тренировке ФК "Шахтер" (ФОТО)
Сегодня, 10 декабря, на одну из последних в этом году тренировок ФК "Шахтера" футболисты пригласили детей – переселенцев из Донбасса. Об этом сообщает официальный сайт клуба, пишет "Страна".
Около 50 ребят вместе с родителями приехали посмотреть, как "горняки" готовится к главному дерби страны с киевским "Динамо", и пожелать футболистам удачи в предстоящем матче.
По окончании тренировки игроки и их тренер Паулу Фонсека вручили маленьким болельщикам огромные коробки с подарками.
"Отличная идея – пригласить на тренировку детей. Мы приехали сюда вместе с сыном, которого, кстати, тоже зовут Петр. Ему шесть лет, и он очень любит нашу команду. Можно сказать, сегодня сбылась его мечта. В понедельник обязательно будем поддерживать "Шахтер" в поединке с "Динамо". Билеты уже купили", – говорит дончанин Петр Куркчи.
Его сынишке очень понравилась сегодняшняя встреча.
"Интересно вживую посмотреть на футболистов любимой команды и, конечно, получить подарок. Я занимаюсь футболом уже три года. Мой любимый игрок в "Шахтере" – Дарио Срна. Еще нравится Андрей Пятов. Когда я вырасту, обязательно стану футболистом. Буду забивать голы", - отметил Куркчи младший.
Завершился теплый прием общим снимком на память. Дети получили незабываемые впечатления, а команда – заряд положительных эмоций накануне важного матча.
"Приехало много деток, поздравили их с наступающими праздниками, – говорит полузащитник "Шахтера" Максим Малышев. – Ребята очень довольны и нам подарили хорошее настроение. Это особенно важно перед непростым поединком с "Динамо".
По словам капитана команды Дарио Срны, для футболистов большая честь поздравить этих детей с предстоящими новогодними праздниками.
"Маленькие болельщики получили от нас подарки. Надеюсь, они скоро будут отмечать Новый год и Рождество Христово в своих домах. Ребята пожелали нам победы в игре с "Динамо" и, конечно, завоевать чемпионство, а наша мечта – чтобы как можно быстрее закончилась война", - сказал капитан "Шахтера".
Фото: https://strana.ua
Теги: Донбасс, футбол, шахтер , дети, тренировка, переселенцы
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