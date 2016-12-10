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Архив - Донецкая область

"Донбасс" одержал десятую к ряду победу в УХЛ

10.12.2016 13:51
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"Донбасс" одержал десятую к ряду победу в УХЛ

Обыграв, во второй раз за три дня "Витязь", "Донбасс" продлил свою победную серию до 10 матчей, обновив свой же рекорд в УХЛ.


Против харьковчан хозяева сыграли максимально собрано в обороне, поражая ворота оппонентов в каждом из периодов.

Как и в матче двухдневной давности темп задали хоккеисты первой пятерки, а саму атаку дончане разыграли как по нотам. Александр Победоносцев запустил по левому борту Никиту Буценко, тот, закатившись за ворота, спиной отдал передачу Евгению Никифорову, который в касание переиграл своего тезку из "Витязя" Напненко – 1:0.

Во втором периоде "Донбасс" продолжил владеть тотальным игровым преимуществом и забил еще дважды. Сначала все тот же Буценко реализовал розыгрыш атаки с участием Виталия Ляльки и Всеволода Толстушко, а за две минуты до перерыва эффектную шайбу после разворота на 360 градусов забросил Игорь Шаманский – 3:0.

Настоящий погром дончане учинили в заключительном отрезке, забросив харьковчанам еще пять шайб. Отметим Владимира Чердака, который к заброшенной шайбе добавил два "ассиста".

Гости же сподвиглись лишь на один гол – менее чем за минуту до конца отличился Роман Сальников.

Украинская хоккейная лига. 25 тур.

"Донбасс" Донецк – "Витязь" Харьков – 8:1 (1:0, 2:0, 5:1).

Шайбы: 1:0 Никифоров (Буценко, Победоносцев), 07:44, 2:0 Буценко (Лялька, Толстушко), 24:31, 3:0Шаманский (Чердак, Кугут), 37:45, 4:0 Чердак, 46:17, 5:0 Никифоров (Буценко), 51:26, 6:0 Безуглый (Шаманский, Кочетков), 53:21, 7:0 Толстушко (Хакимов), 54:36, 8:0 Кочетков (Егоров), 56:53-бол, 8:1Сальников (Михеенок, Декало), 19:03.


Фото: donbass.ua/

Теги: Донбасс, хоккей, победа, команда
 
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