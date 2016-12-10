На чемпионате Украины по водному поло мариупольцы завоевали "бронзу" (ФОТО)

10.12.2016 16:32

В Харькове завершились игры заключительного, 3 тура чемпионата страны по водному поло среди юниоров 1998 г.р. и младше. Команда из Мариуполя достойно выступила в турнире, заняв третье место.

Наши земляки провели в финальном туре пять игр (3 победы, 2 поражения). Победили в чемпионате юниоры из Львова, "серебро" - у первой команды Харьковщины.

К слову, наша взрослая команда ватерполистов уже на следующей неделе стартует в очередном, 26-м чемпионате Украины по водному поло.