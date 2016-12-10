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На чемпионате Украины по водному поло мариупольцы завоевали "бронзу" (ФОТО)

10.12.2016 16:32
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На чемпионате Украины по водному поло мариупольцы завоевали "бронзу" (ФОТО)
 В Харькове завершились игры заключительного, 3 тура чемпионата страны по водному поло среди юниоров 1998 г.р. и младше. Команда из Мариуполя достойно выступила в турнире, заняв третье место.
 
Наши земляки провели в финальном туре пять игр (3 победы, 2 поражения).
 
Победили в чемпионате юниоры из Львова, "серебро" - у первой команды Харьковщины.
 
К слову, наша взрослая команда ватерполистов уже на следующей неделе стартует в очередном, 26-м чемпионате Украины по водному поло.
 
На первый тур, который пройдет 15-18 декабря, ВК "Мариуполь" отправится в Каменское (бывший Днепродзержинск). В новом чемпионате число участников сократится с шести до пяти.
 
Напомним, в уходящем году ватерпольный клуб "Мариуполь" финишировал на последнем, 6 месте в чемпионате 2015-2016 гг., а вот в Кубке Украины выступил успешнее, став третьим.

Фото: www.0629.com.ua/

Теги: Донбасс, Харьков, Мариуполь, Чемпионат Украины, водное поло, команда, броневик
 
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