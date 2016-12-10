Участвуй в конкурсе от ХК «Донбасс» и выиграй смартфон

10.12.2016 10:52

Хоккейный клуб "Донбасс" совместно с сетью магазинов гаджетов "ЖЖУК" объявляют о старте масштабного и уникального розыгрыша смартфона Samsung Galaxy A5.



Для участия в розыгрыше по-настоящему ценного приза необходимо выполнить три простых условия:



1. Быть подписчиком официальных сообществ ХК "Донбасс" в Facebook и магазина гаджетов "ЖЖУК" в Facebook.



2. Под постом с условиями конкурса оставить комментарий: "Хочу смартфон от ХК "Донбасс" и магазина "ЖЖУК".



3. Сделать "репост" записи с условиями конкурса и не удалять его со своей страницы до конца розыгрыша.



Победителя конкурса – счастливого обладателя смартфона от ХК "Донбасс" и сети магазинов "ЖЖУК" определит сервис random.org. Розыгрыш продлиться с 1-го по 27 декабря.



Результаты будут оглашены 28 декабря 2016 на официальном сайте ХК "Донбасс" и официальном сообществе клуба в социальной сети Facebook.