Модераторы «Групп смерти» в соцсетях — взрослые люди. Подросток «внедрился» в группу и рассказал о методах работы.

11.12.2016 13:02

После гибели 15-летней мариупольчанки Вилены знакомые девушки провели свое мини-расследование. Они решили разобраться, что это за "группа смерти" в соцсетях, заставившая девочку сделать роковой шаг.

Режут себя на фоне личных вещей

Как рассказала "КП" в Украине" одна из знакомых Вилены, некоторые ребята добавились в ту самую группу и начали получать свои чудовищные задания.

- У нас друг уже проходит квесты, но кончать с собой не собирается. Он получил задание - разбить чашку и осколком порезать руку. А потом в доказательство надо сделать фото. Но он просто взял снимок из интернета, - рассказывает наша собеседница.

Позже отписался и тот самый подросток, "внедренный" в группу, и рассказал, как все работает.

Перед началом квеста модератор группы предлагает сделать снимок какого-либо личного предмета, потом просит назвать любое число. Следующая часть задания: сделать такое же количество порезов, число которое было названо, и отправить снимок с порезанной частью тела на фоне вашего личного предмета. Это служит доказательством того, что фото реальное, а не подстава.

Наш собеседник узнал сведения о погибшей девочке. Модератор рассказал, что Вилена действительно сидела в их группе, общалась в чате, но в 20-х числах октября она перешла в другую группу.

"КП" в Украине" получила фрагмент последней переписки Вилены с модератором. Он просил написать сочинение на тему: "Как я хочу умереть?".

Вилена написала следующее:

"18 октября 2016. Как я хочу умереть? Я хочу умереть эпично, чтобы люди запомнили это навсегда. Скорее всего, я хочу умереть, прыгнув с крыши. Но я не хочу прыгать одна. Я хочу прыгнуть со своим человеком, которого я люблю. Мы возьмемся за руки и ступим за край и прыгнем в этот холодный асфальт. Я не знаю, есть ли что-то после этой жизни, но я точно знаю, что эта жизнь меня не устраивает, и если я не могу ничего изменить в этом мире, то мне лучше уйти. Я часто представляла себе, как это будет: мы возьмемся за руки и будем лететь вниз, с высоты 9-этажного дома. Мы разобьемся и умрем. Но в те мгновения, что мы будем лететь до земли, мы поймем, что в мире ничего не изменить, ведь мир - это зло".

"Ощущение, что это взрослые"

По словам знакомых Вилены, у них сложилось впечатление, что по ту сторону экрана им пишет не такой же подросток, как и они, а вполне взрослый человек.

- По нашим догадкам, это не подросток. Не может малолетка, как мы, так мощно влиять на психику ребенка, - считают знакомые Вилены.

К слову, после того как модератор узнал о смерти девушки, он опубликовал пост со снимком, который стоял на профильной аватарке Вилены. И написал: "мой кит".

Что это значит? В лексиконе группы смерти часто фигурируют "киты и бабочки". Видимо, потому что бабочки живут всего день, а киты выбрасываются на берег.

Сами подростки в одной из групп пишут об этом так:

"Тебе никогда не понять, каково это - жить, будучи таким огромным, таким величественным. Киты никогда не станут думать о том, как они выглядят. Киты мудрее людей. Они прекрасны. Я видела, как летают киты. Это невероятно… Знаешь, от чего киты выбрасываются на берег? От отчаяния".

ОФИЦИАЛЬНО

В пресс-службе полиции Донецкой области занялись этим делом очень серьезно. Ведь это первый такой случай, произошедший на территории Украины.

- Мы слышали, что в России в 2016 году это стало одной из острых тем. Там более 100 подростков погибли. Но в Украине впервые об этом заговорили. Сейчас сотрудники полиции, представители по правам детей все детально разбирают: выясняют что это за группа, кто в ней участники, есть ли среди них украинцы, откуда вообще модераторы, - рассказали в пресс-службе.

В полиции не исключают и того, что группа была создана на территории России. Пока дело расследуют по статье "Умышленное убийство" с пометкой "Самоубийство".

БУДЬ В КУРСЕ!

Как уберечь ребенка от суицида

"КП" поговорила о детской психике с экспертом врачом-психиатром Андреем Шмиловичем.

- Могут ли соцсети стать спусковым крючком для суицида?

- Последней каплей, или спусковым крючком, может стать что угодно, в том числе и соцсети. Но у каждой беды свои лицо, мотив, предвестники. Потребность обнажить свои переживания на публике может быть симптомом расстройства психики.

- То есть здорового человека соцсети довести до самоубийства не могут?

Человека со здоровой психикой ничто не может довести до суицида. У него здоровый инстинкт самосохранения. Что бы ни говорил он в особом состоянии психики - что ему не хочется жить и так далее - это все слова. Он не покончит с собой.

Источник Комсомольская правда в Украине