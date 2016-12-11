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Оформление документов для поездки в Европу превратилось в квест. Еще не законченный
Украинцы смогут ездить в Европу без виз уже в марте 2017 года","Украинцы с января смогут ездить в ЕС без виз", - таковы новостные заголовки обнадеживающих статей. Кто только на данной теме не спекулировал, какие даты только не предугадывал... А пока визу нужно оформлять, и как это происходит я ощутила на себе.
Процесс оказался настоящим квестом с множеством заданий, который, правда, еще не завершен.
А все началось с того, что я решила отправиться на экскурсию в одну из соседних европейских столиц. Прорубить "окно в Европу" хотела в канун новогодних и рождественских праздников. Кроме того, в декабре хорошие скидки, так что совместить экскурсии, встречу нового года с шоппингом было бы особенно приятно
Ничего беды не предвещало
Оплатив сервисный сбор за несколько месяцев в специальном банке, мне сообщили, что подача будет осуществляться в городе Харьков (также визовый центр есть в Днепропетровске и жителей нашего региона могут отправить либо в тот, либо в другой город- прим.авт.). За эту услугу я заплатила пятьсот сорок гривен. Здесь же меня предупредили, что квитанция об оплате действует около полугода, в течение которого можно податься на визу.
Мне повезло, и на подачу документов в визовый центр меня записали бесплатно. В турагенстве сообщили, что перед новогодними праздниками это настолько сложно, что это просто большая удача.
Прошло несколько месяцев, приближался день "X". Все документы были готовы, фото сделаны, билеты куплены, время подачи и город назначены. Прибыть, как было сказано, нужно ровно в срок в 8.30. В связи с этим пришлось испытать ряд трудностей: прибыть в Харьков за день, ночевать у коллеги и с самого утра отправиться в центр.
Визовый центр оказался на самой крайней станции ветки метро, и не рассчитав время, я опаздывала на свое время - преодолевала сугробы.
- Девушка, вы в визовый центр? - с таким вопросом на бегу меня остановил мужчина.
- Да, а что? Вы видите, я опаздываю, - отвечала я
- Да не беспокойтесь так. Давайте, я вам покажу куда бежать
- А сколько я должна Вам буду за это заплатить? Я платить не буду,- сообщила я, показав свои намерения добраться сама.
Сразу скажу, что на пути уже в помещении мне попались две уборщицы, которые были очень недовольны такими, как я.
"Не могут сесть на стулья, толпятся тут у двери, грязь развозят", - сообщала одна другой.
Тогда я не посмотрела, были у них пустые ведра или нет, но судя по тому, что произошло дальше, видимо, точно были.
Перед дверью уже стояла очередь из таких же как я охотников за Шенгеном. В руках паспорта, документы и...какие-то номера. Странно, но у меня никакого номера не было - в руках я держала только заветный стикер с названием города, временем подачи.
Дверь в...
И вот ближе к 9.00 заветная дверь открылась. Охранник сразу всех выстроил в две очереди. Одна из которых была из желающих отправиться по работе или другим делам в Польшу, другая - во все другие страны.
- У всех документы готовы?, - предупредила соискателей визы работник центра.- Тогда выключаем мобильные телефоны, открываем паспорт и подходим к терминалу.
Ничего не подозревая я отдала для проверки свой паспорт, но какого же было мое удивление, когда мне дали номерок с трехзначным числом, а вовсе не с одно- и двузначным по номеру окошка. Это означало одно - мне нужно было подойти к информатору.
- Странно, но вы не записаны на сегодня, - после нескольких проверок сообщил мне парень за стеклом.
Все еще думая, что это какая-то ошибка, я стала доказывать, что просто какое-то недоразумение. Но молодой человек в костюме сообщил, что я записана на сегодня, но... в Днепр.
"У вас еще есть время до половины четвертого, чтобы добраться....",- таков был его ответ, который поверг меня в шок, а потом в слезы.
Уже потом, сколько не заверял меня мой турагент из Мариуполя, что я записана на подачу в Харьков и что нужно отстаивать свое право, ничего не действовало. Оставалось одно - ехать в другой город. Другого времени не будет.
Необыкновенный кросс
Но как обеспечить себе "логистику", когда города не знаешь, а нужно действовать быстро. Конечно же, взять такси. В итоге, узнав, что такое харьковские "тянучки", за 100 грн. я оказалась на... железнодорожном вокзале. Маршрутки отсюда отправлялись в Суммы и Полтаву, но никак не в Днепр.
Зато здесь нашелся посредник - водитель "Волги". Он сразу признал во мне "охотника за визой". Сообщил, что автобус на Днепр отходит через полчаса и поделился такими же "печальными" историями жителей Кременчуга и Полтавы, которым также накануне меняли город.
Взяв триста пятьдесят гривен (билет на автобус Харьков - Днепр стоит около 200 грн. - прим.авт.), меня с комфортом доставили на проспект Гагарина, где в итоге посадили на выехавший с автостанции автобус.
На часах было 11.00. Время в пути до Днепра - 4 часа. Если учесть, что все дороги были занесены снегом, ехал автобус очень медленно. Иногда даже водителю приходилось переходить на встречную полосу, так как только там был проторена колея.
Ощущение, что я успею до закрытия центра, уходило с каждым часом и с каждой минутой. На полпути я сгоряча даже хотела взять частника, чтобы поехать быстрее. Но меня отговорили тратить полтысячи гривен за сэкономленные 20 минут.
...Я успела. За пятнадцать минут до закрытия и все благодаря днепровскому таксисту и свободному от автомобилей мосту через Днепр.
В визовом центре на улице Яворницкого (быв. Карла Маркса) даже удивились, как мне удалось так быстро добраться. Видимо, такие случаи в практике единичные.
В визовом центре было пусто. До закрытия здесь оставалось принять всего несколько человек, в том числе и желающих оформить "литовский шенген".
Весь процесс подачи документов, оплаты консульского сбора (тридцать пять евро) и взятия биометрических данных (отпечатки пальцев), оплата услуг курьера (100 грн.) ушло минут пятнадцать.
Уже никто не смотрел, на какое время я была записана, а на счет смены города в Центре ответили: "Так происходит, если не записываешься лично, а доверяешь посредникам. Нужно предварительно еще раз позвонить и все уточнить".
Вместо послесловия
Тем временем квест "Получи визу" еще не закончился. Осталось финальное задание, которое должны через неделю принести в пакете.
Источник 0629.
Теги: Донбасс, Мариуполь, Европа, документы
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