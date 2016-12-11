Почему в ДНР сокращают списки нуждающихся в гуманитарной помощи

11.12.2016 10:27

За 2,5 года упоминаний о выдаче гуманитарной помощи для жителей неподконтрольного Донбасса сложилось впечатление, что большинство населения живет за счет этой помощи. До сих пор многие, кто не сталкивался с реалиями жизни на неподконтрольной территории, считают, что люди, оставшиеся на территории ОРДО (отдельные районы Донецкой области) неплохо живут на ежемесячную гуманитарную помощь, которую получают от различных благотворительных фондов/организаций. Искреннее удивление появляется на лицах тех, кто узнает, что сегодня лишь небольшая часть семей неподконтрольной территории действительно может претендовать на получение как российской, так и другой гуманитарной помощи.

За период военных действий на территорию самопровозглашенной «республики» было отправлено уже 58 конвоев с гуманитарной помощью от России. С 2014 года на часть неподконтрольного Донбасса доставлялись необходимые медикаменты, строительные материалы, детское питание, крупы, сахар, консервы и пр.

По информации местной власти, большая часть полученной помощи сразу же отходила в «государственные» учреждения: больницы, школы, детские сады и пр. Оставшаяся часть продуктовых наборов или строительных материалов согласно спискам, составленным в администрациях неподконтрольных городов, попадала в руки социально незащищенных слоев населения: пенсионеров, инвалидов, многодетных семей, матерей одиночек, людей, потерявших жилье в результате военных действий.

Однако многие жители неподконтрольных городов утверждают, что и не видели продуктовой помощи от «власти ДНР», а строительные материалы на восстановление домов из гуманитарных конвоев получили разве что единицы. Многие жители до сих пор ждут своей очереди на восстановление разрушенного жилья и вынуждены ютиться в съемных квартирах. Жителей все чаще интересует вопрос: куда деваются гуманитарные грузы, которые доставляются белыми КАМАЗами с территории РФ?

В июне 2016 года ситуация с получением российской гуманитарной помощи обострилась еще больше. Так называемый «глава самопровозглашенной республики» Александр Захарченко пересмотрел категории населения, которые могут претендовать на получение гуманитарной помощи из РФ.

Согласно новому распоряжению на получение гуманитарки могут рассчитывать только социально незащищенные категории граждан, совокупный доход которых не превышает 2800 рублей (1215 грн.) на каждого члена семьи. Среди них инвалиды без пенсии, состоящие на учете в «органах социальной защиты населения», пенсионеры с минимальной пенсией, многодетные семьи, семьи с детьми от 0 до 3 лет.

В редких случаях на гуманитарную помощь могли рассчитывать беженцы, вынужденные переселенцы, семьи погибших, но только после предоставления акта обследования о неблагоприятных материально-бытовых условий проживания членов семьи

Ровно через месяц Захарченко издал новое «распоряжение» и вновь пересмотрел льготные категории, имеющие право на получение гуманитарной помощи. В новой редакции распоряжения №109 от 27 июля 2016 года было отказано в выдаче гуманитарной помощи пенсионерам с минимальной пенсией, инвалидам и многодетным семьям. Иначе говоря, эти люди больше не могут получать продуктовые гуманитарные наборы, и будут вынуждены жить на свои минимальные пенсионные пособия (именно так их называет местная власть). Большинство «списочников», которые стоят в очереди за строительной гуманитарной помощью останутся без нее. Зато согласно распоряжению Захарченко этой категории граждан предоставляется материальная помощь в размере 1500 рублей в месяц (примерно 652,17 грн. по местному курсу) при условии, что совокупный доход семьи не будет превышать 3000 рублей (1300 грн.) на одного человека.

Право на получение продуктового набора оставили за семьями с маленькими детьми. По новым законам непризнанной «республики» возможность получить российскую гуманитарку имеют родители с детьми в возрасте до 1 года или от 1 года до 3 лет. «Власть» предоставляет один продуктовый набор на каждого ребенка в семье. В основном это детское питание: молочные смеси и каши, фруктовое пюре и соки.

Получение таких пакетов с продуктами определяется исходя из оценки материального положения семей. Для этого гражданам необходимо предоставить справку о доходах всех членов семьи: мужа, жены и даже родных проживающих вместе с семьей. По закону среднемесячный совокупный доход семьи не должен превышать 3000 рублей (1300 грн.) на каждого члена семьи.

Кроме того, семьи с детьми, которые претендуют на гуманитарную помощь должны подтвердить, что не занимаются предпринимательской деятельностью на территории «республики». В декларации необходимо указать все виды материального дохода, которые человек получает на в ДНР, так и за ее пределами. Если совокупный доход семьи выше указанной суммы, а родители имеют дополнительный доход, то заявителям отказывают в выдаче продуктового набора для ребенка.

Такая ситуация сложилась в связи с тем, что Россия сократила объемы поставок гуманитарной помощи на территорию неподконтрольного Донбасса. Продуктовых наборов поставляется все меньше, их хватает разве что на обеспечение бесплатного питания в столовых детских садов, начальных классов и государственных больницах. Уже сегодня склады со строительными материалами, предназначенными для восстановления жилья заметно опустели. Работники складов говорят, что восстанавливать разбитое жилье вскоре будет нечем, так как Россия больше не спешит вести на неподконтрольную территорию новые материалы.

В сентябре 2016 года Захарченко официально ликвидировал «Центр управления восстановлением» (ЦУВ ДНР). С началом первых гуманитарных поставок от РФ, именно этот «государственный орган» занимался распределением гуманитарной помощи на основании данных, которые предоставляли «местные администрации». По заявлениям в местных СМИ, работа ЦУВ якобы обеспечивала прозрачность и открытость процесса предоставления гумпомощи незащищенных слоям населения. Сегодня «орган» упразднили, а формированием списков и выдачей продуктовых наборов занимается напрямую «Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий ДНР».

Несмотря на многократные заявления «местных властей» о том, что ситуация в «республике» нормализуется, восстанавливается производство и появляются рабочие места, повышается уровень пенсий и зарплат, население по-прежнему нуждается в гуманитарной помощи. Только теперь согласно новым «законам», пожилые люди не способные обеспечить себе достойную старость и семьи с минимальным доходом, обязаны фактически нищенствовать, чтобы претендовать на пару пачек макарон, консервы или материальную помощь в размере 1500 рублей (652 грн.).

Представители «местной власти» вынуждены сокращать категории людей на получение гуманитарной помощи, так как фактически не могут поднять уровень жизни, ни увеличить пенсии и зарплаты, ни обеспечить продуктами нуждающихся стариков и многодетные семьи. Раздавать то, что завозится на в ДНР из других стран и от имени благотворительных организаций намного легче, нежели создать собственные благотворительные программы и обеспечить социально незащищенное население необходимыми продуктами и товарами.

Источник restoring-donbass.