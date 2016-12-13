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В оккупированном Донецке появилось украинское телевидение
Передачи регионального украинского канала "До ТеБе" можно видеть не только на окраинах, но и в других районах оккупированного Донецка. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой региональной дирекции Национальной телекомпании Украины.
"Ранее аналоговый сигнал "До ТеБе" можно было принимать лишь в южной части города, теперь же смотреть телеканал на обычную антенну можно и в других районах, в частности, в Пролетарском, расположенном на западе Донецка", - отмечается в сообщении.
По словам исполнительного директора и филиала Национальной телекомпании Донецкая региональная дирекция Виктора Подлесного, территория украинского вещания постоянно увеличивается.
"Важно, чтобы наш канал был и в эфире временно оккупированной территории, чтобы местные жители знали, как сегодня живет свободная часть Донбасса, как она восстанавливается, развивается, какие у нее перспективы. И это лучше любой агитации и пропаганды", - сказал Подлесный.
Областное телевидение после эвакуации из Донецка 27 февраля 2015 года возобновило вещание под логотипом "До ТеБе".
Сейчас канал в цифровом и аналоговом форматах или через кабельные сети можно смотреть в большинстве городов и районов Донецкой области, подконтрольных украинской власти.
По информации politkuhnya.info, канал действительно вещает в Пролетарском районе. "Ловит сигнал, пока его не перебивают, это здорово, потому что ящик (телевизор, - ред) тут делает свое дело, ведь большинство каналов - это сплошная российская пропаганда", - сказал житель Донецка Алексей.
Фото: politkuhnya.info/
Теги: Украина, Донецк, Донбасс, вещи, телеканал
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