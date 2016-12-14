В Мариуполе живёт поющий адвокат

14.12.2016 19:01

Его юность пришлась на 70-е годы прошлого столетия. Это были годы, когда бархатные летние вечера наполнялись гитарным перебором, несущимся с дворовых скамеечек и беседок. Визбор… Окуджава… Высоцкий… Длинноволосые мальчишки с горящими глазами в расклешённых брюках перебирали гитарные струны и пели о любви, о дружбе, о родине…

Среди них был юный Геннадий Конышев, ставший через много лет известным автором и исполнителем песен и не менее известным… адвокатом.

Не собирался быть юристом

Конышевы - семейная династия правоохранителей. Дед Геннадия, отец, дядя, тётя - все работали в правоохранительных и судебных органах. Но сам Геннадий никогда не думал, что его может настигнуть такая участь, так как заниматься этим не хотел. Брюки клише, длинные светлые волосы, живой взгляд тёмных глаз… Кумиром парнишки был Высоцкий. Геннадий выучился играть на гитаре самостоятельно и вскоре уже выступал в школьном ансамбле, был душой любой компании.

Он учился в музыкальной школе по классу баяна и мечтал поступить в культпросветучилище. Впрочем, одновременно с музыкальной карьерой юношу привлекала профессия военного. Однако мечты долго оставались туманными, не принимая завершённый вид.

Родился будущий адвокат в маленьком городке Уяре Красноярского края. Отец, выйдя на пенсию, стал работать по своей гражданской специальности - строителем. Часто ездил в командировки, исколесив всю бескрайнюю Сибирь. Вместе с ним нередко путешествовал и Геннадий. На всю жизнь в сердце мальчика осталась любовь к неяркой, но неповторимой красоте сибирских просторов. От этого, наверное, и родилось желание поступить в Институт водного транспорта. При этом музыка была рядом всегда. В 19 лет парнишка написал свою первую песню «Два года», которую посвятил закадычному другу, уходящему в армию.

Геннадий КОНЫШЕВ на своём рабочем месте.

По стопам отца и деда

Но какими бы ни были наши желания, жизнь диктует свои правила, внося корректировку в детские мечтания.

После школы Геннадий закончил Рыбинский сельскохозяйственный техникум, а потом поступил в Пищевой институт и, не закончив его, ушёл служить в армию. «Я служил в спецподразделении милиции. И тогда разобрался и понял, что мне это нравится, - рассказывает Геннадий Аркадьевич. - После армии продолжил службу в правоохранительных органах, закончив Харьковский юридический институт».

В 1979 году Конышев по долгу службы приехал в Мариуполь (Жданов). Геннадию с юности было присуще обострённое чувство справедливости. Это качество вначале помогло ему всей душой отдаться работе, а затем заставило разочароваться в ней («Так как правоохранительная система такова, что там нет понятия «результативность в работе», а есть лишь понятие «показатели». По этой причине бывали случаи, когда к ответственности привлекались невинные люди, но бороться с этим у меня возможности не было», - поясняет сейчас он).

После десяти лет службы в правоохранительной системе Конышев уволился и тем самым открыл новую страницу в своей профессиональной деятельности, то есть стал заниматься тем, к чему не один год тянулась его душа - защищать людей.

Единственное правило

Геннадий Аркадьевич сегодня председатель президиума Мариупольской городской коллегии адвокатов, заслуженный юрист Украины, кандидат юридических наук, профессор, академик Международной академии наук, автор нескольких научных книг, в числе которых «Налоговые преступления и последствия их совершения», «Кодекс предпринимателя, или что нужно знать налогоплательщику», «История Мариупольской адвокатуры», «Речи адвоката в судебных процессах».

В его кабинете огромное количество подарков, наград и благодарностей за работу. Он имеет орден «За заслуги» ІІІ степени и орден «Выдающийся адвокат Украины».

«Адвокатская работа - это полная свобода для деятельности. Я всегда ставил перед собой главную задачу - оправдание невиновных, - поясняет Геннадий Аркадьевич. - За последние шесть лет работы у меня шесть оправдательных приговоров. Добиться оправдательного приговора, это довольно сложный процесс и очень длительный. Когда суд объявляет оправдательный приговор, чувство такое, как будто ты на олимпийском пьедестале».

По словам Конышева, единственное правило, которое он неукоснительно соблюдает, - служение Закону, всегда придерживаться рамок Закона. И как бы банально данные слова не звучали, на деле исполнить их бывает нелегко.

Особенно сложно защищать клиентов по заказным уголовным делам. Это стало новомодным движением - дела, по которым изначально решён вопрос. Честному человеку трудно работать из-за коррупционных действий должностных лиц. Адвокатам приходится прилагать немало труда, чтобы пробить коррупционную стену.

Ещё одна сложность в работе адвоката - это несовершенство законов. «Законы абсолютно нечёткие. По некоторым позициям их можно трактовать по-разному, как правило, прокуратура трактует в свою пользу, даже идя на его нарушения из-за «галочки» - показательная система не изменилась.

«Адвокатура - единственный орган, который на сегодняшний день пытается защитить граждан от правового беспредела», - считает Геннадий Аркадьевич.

Музыка - удовольствие и наслаждение

Любовь к музыке всегда жила в его сердце. Как-то раз произошло событие, судьбоносность которого Конышев понял лишь позже.

«Однажды мне пришлось защищать одного очень известного музыканта, который был автором-исполнителем песен в стиле шансон, - рассказывает Геннадий Аркадьевич. - Когда он узнал, что я пишу песни, попросил мои материалы для своего альбома. Он хотел исполнять мои песни. Конечно, я ему отдал песню. Он её исполнил и прислал мне. Я послушал и почувствовал разочарование. Человек передал не то настроение, не так спел песню, как хотелось бы мне. «Понимаешь, всё хорошо, но это - не то, что я хотел», - сказал я исполнителю. Он не обиделся. «Тогда пой сам», - заявил он мне. Я признался, что не пел в микрофон двадцать лет. Но мой знакомый твёрдо ответил, что самое главное здесь талант. И если есть талант, то всё получится. Так я и запел. Вскоре вышел первый альбом «Дань моей молодости», первое исполнение на радио «Шансон». Честно сказать, я был бесконечно рад. Думал, что одним альбомом всё и закончится…».

Но за первым, вышедшим в 2002 году, свет увидели ещё пять альбомов - «Не грусти», «Слово офицера», «Бессонница», «Дорога к другу» и «Ради женщины».

Нельзя, конечно, утверждать, что после того, как его песни стали популярны, а сам автор приобрёл множество поклонников, жизнь адвоката резко изменилась. В основном она осталась такой же - любимая семья, ответственная работа, но каждый день теперь словно был пронизан лёгким флером радости творчества.

Услышав вопрос «Долго ли пишется песня?», Конышев улыбнулся. «Невозможно ответить однозначно, - ответил задумчиво. - Есть песни, которые я пишу за полчаса, а есть песни, которые я пишу по десять - двадцать лет».

Проснувшись однажды на рассвете, музыкант вдруг почувствовал в утренней тишине ностальгию по молодости, по друзьям. В душе было состояние хрустальной грусти. Сами собой пришли слова «Я сегодня рано встану…». Геннадий тут же бросился записывать текст, подбирать музыку на гитаре. Песня была написана за полчаса.

«Есть песни, которые смог закончить лишь через много лет, а есть и такие, которые до сих пор не закончены, - говорит Конышев. - Здесь очень важно, чтобы в песне то настроение передалось, которое было, когда начал её писать, - десять - двадцать лет назад».

«Я хочу быть с тобой всю жизнь, чувствовать тепло рук твоих,

Я хочу быть с тобой всю жизнь и судьбу разделить на двоих», - две строки однажды родились из неоткуда. А дальше - никак не шло.

«Я эти строки поставил в статус в Одноклассниках и написал, что это слова из новой песни, - рассказывает юрист-музыкант. - Мне писали женщины и уговаривали закончить песню. И тем самым подарили нужный настрой, и я дописал её».

Отвечая на вопрос, чем для него является музыка, Конышев пояснил: «Музыка для меня - удовольствие и наслаждение. Надо делать то, от чего ты получаешь удовольствие».

Самые строгие критики

Геннадий Конышев является членом Национального Союза журналистов Украины, он автор нескольких телевизионных проектов - «Поговорим по душам» - на МТВ и «Без фальши» - на Первом независимом телеканале.

Его песни поют не только в Украине, но и в других странах мира. Но самые главные, самые первые слушатели и самые строгие критики Геннадия Аркадьевича - жена и сын. «Они меня критикуют конкретно, - делится музыкант. - Я иногда обижаюсь и говорю жене: «Ты ничего не понимаешь!» А она отвечает: «Конечно, не понимаю. Я - обычный слушатель, который сидит в зале». И с таким аргументом не поспоришь».

Сын Аркадий пошёл по родительским стопам: как и отец, он имеет славу честного и профессионального адвоката, как и отец - играет на гитаре и пишет музыку.

Для отца и сына песня - отдушина. Им нередко приходится общаться с не самыми лучшими представителями человеческого общества. Они не понаслышке знают о «подводных камнях» Фемиды.

Наверное, по этой причине обоих тянет к светлому и чистому - к музыке, стихам и гармонии.

Первые альбомы.

Марина ЛИТВИНОВА.

Фото автора и из семейного архива.