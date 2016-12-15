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"Белые и серые" зарплаты украинских футболистов: кто больше платит - "Шахтер" или "Динамо"?

15.12.2016 10:44
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"Белые и серые" зарплаты украинских футболистов: кто больше платит - "Шахтер" или "Динамо"?

Об этом говорят данные о подоходном налоге украинских команд, которые оказались в распоряжении Корреспондент.net.

В 2014 году Динамо уплатило немногим более шести миллионов гривен налога на доходы физлиц. У ближайшего конкурента столичной команды – донецкого Шахтера - этот результат в том же году равнялся 157 миллионам.

Об этом Корреспондент.net стало известно из собственных источников в комитете ВР по вопросам семьи, молодежи и спорта. 

Похожая картина и в 2013 году: восемь миллионов у Динамо против 115 – у Шахтера.

Отметим, на пресс-конференции глава налоговой Роман Насиров заявил, что его ведомство проверит выплату зарплат в Динамо. 

Напомним, в начале декабря сайт Espreso обвинил киевский клуб в уклонении от уплаты налогов. В распоряжении ресурса оказалась якобы зарплатная ведомость Динамо, суммы которой показались журналистам заниженными.

Так, ведущий игрок Александр Ярмоленко за весь 2015 год официально получил всего 10 тысяч долларов, хотя на самом деле футболист входит в рейтинг самых высокооплачиваемых в Украине.

Подоходный налог в украинских клубах, 2014 год 


Фото: korrespondent.net/

Теги: Донбасс, спорт, футбол, шахтер , зарплата, династия
 
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