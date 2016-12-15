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Архив - Донецкая область

На Новый год в "ДНР" будут отдыхать десять дней

15.12.2016 22:44
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На Новый год в "ДНР" будут отдыхать десять дней

Главарь «ДНР» Александр Захарченко подписал распоряжение №217 от 14 декабря 2016 «О выходных днях» в «республике».

Согласно данному «распоряжению» 3,4,5,6 января, 17 апреля, 5 июня 2017 года являются выходными днями. 


Фото: donbass.ua/

Теги: Донбасс, распознавание образов, выходной, ДНР, Захарченко
 
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