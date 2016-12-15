Партизаны Донецка снова позлили оккупантов

15.12.2016 08:04

Партизаны Донецка вновь разместили патриотическую листовку в центре города. Фото листовки разошлось в социальных сетях., сообщает "ДонПресс".

Снимок сделан в парке кованых фигур у здания бывшего Донецкого горсовета — сейчас боевики оккупировали его и разместили там свою "мэрию".

Листовка относится к серии "Донбасс — это Украина", на ней изображен украинский флаг. Видно, что наклейку пытались оторвать, однако она приклеена прочно и не поддалась.