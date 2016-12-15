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Архив - Донецкая область

Партизаны Донецка снова позлили оккупантов

15.12.2016 08:04
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Партизаны Донецка снова позлили оккупантов

Партизаны Донецка вновь разместили патриотическую листовку в центре города. Фото листовки разошлось в социальных сетях., сообщает "ДонПресс".

Снимок сделан в парке кованых фигур у здания бывшего Донецкого горсовета — сейчас боевики оккупировали его и разместили там свою "мэрию".

Листовка относится к серии "Донбасс — это Украина", на ней изображен украинский флаг. Видно, что наклейку пытались оторвать, однако она приклеена прочно и не поддалась.


Фото: https://donpress.com/

Теги: Украина, Донецк, Донбасс, мэрия, наклон
 
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