Предновогодний Донецк - две фотографии (ФОТО)

15.12.2016 19:56

На первом - улица Артема, остановка "Студгородок". 15 декабря, 2016 год.

На втором - вентиляционный ствол шахты "Октябрьская", который стал похож на решето. Видно, что конструкция неоднократно попадала под обстрелы. Ствол очень поврежден, однако не обрушился.



