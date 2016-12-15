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Предновогодний Донецк - две фотографии (ФОТО)

15.12.2016 19:56
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Предновогодний Донецк - две фотографии (ФОТО)

На первом - улица Артема, остановка "Студгородок". 15 декабря, 2016 год.

На втором -  вентиляционный ствол шахты "Октябрьская", который стал похож на решето. Видно, что конструкция неоднократно попадала под обстрелы. Ствол очень поврежден, однако не обрушился.



Фото: novosti.dn.ua/

Теги: Донецк, Донбасс, шахта, фото, обстрелы
 
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