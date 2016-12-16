Третьего не дано. Лидер боевиков Ходаковский спрогнозировал будущее "ЛДНР"

16.12.2016 11:35

Экс-"министр" госбезопасности "ДНР", лидер батальона "Восток" Александр Ходаковский считает, что марионеточные "республики" имеют только две возможности выжить: либо присоединение к России, либо военное продвижение на свободную часть Украины. Об этом он заявил в ходе своей онлайн-конференции 15 декабря.

"У этих территорий есть перспектива к развитию только в том случае, если произойдет прорыв в любом направлении. Либо мы входим в состав России, - почему мы все время долбим в эту точку, - либо мы начинаем дальше двигаться на запад. Если эти территории остаются в замкнутом, изолированном пространстве, душном, без единой форточки открытой, мы просто все здесь загнемся с вами", - заявил Ходаковский.

Источник: ostro.org.