Главная / Новости / Донецкая область / Третьего не дано. Лидер боевиков Ходаковский спрогнозировал будущее "ЛДНР"
Последние новости раздела
- Стали известны ужасающие подробности боев на Светлодарской дуге17:29
- СБУ перекрыла канал финансирования терроризма через поставку продуктов в "ДНР"14:40
- В Донецкой области с нового года обещают строить жилье для переселенцев из зоны АТО14:02
- Світлодарськ дуга: бойовики в паніці дезертирують12:10
- Мариуполец купается с помощью стиральной машины 10:15
- Донецкой области пророчат в ближайшее время футбольный бум08:30
- У Мінську домовились про встановлення тиші на Донбасі08:10
- Мариупольский предновогодний «Оливье тест 2016»: салат стал дешевле 22:15
- Выборов в "ДНР"/"ЛНР" быть не может: сегодняшнее заседание Трехсторонней контактной группы в Минске было завершающим в 2016 году21:01
- Зелёные красавицы в столице Приазовья: цены, качество, выбор20:33
Третьего не дано. Лидер боевиков Ходаковский спрогнозировал будущее "ЛДНР"
16.12.2016 11:35
Экс-"министр" госбезопасности "ДНР", лидер батальона "Восток" Александр Ходаковский считает, что марионеточные "республики" имеют только две возможности выжить: либо присоединение к России, либо военное продвижение на свободную часть Украины. Об этом он заявил в ходе своей онлайн-конференции 15 декабря.
"У этих территорий есть перспектива к развитию только в том случае, если произойдет прорыв в любом направлении. Либо мы входим в состав России, - почему мы все время долбим в эту точку, - либо мы начинаем дальше двигаться на запад. Если эти территории остаются в замкнутом, изолированном пространстве, душном, без единой форточки открытой, мы просто все здесь загнемся с вами", - заявил Ходаковский.
Источник: ostro.org.
Теги: Россия, Донбасс, ДНР, ЛНР, боевики, наступление
Читайте также:
- Очень тревожные новости из зоны АТО
- Россия использует Донбасс как свалку для своих криминальных отбросов
- Откровенное заявление боевика Ходаковского: "Нас содержит Россия, а значит и руководит она"
- "Не вспугнуть бы..." Потрясающие новости с оккупированного Донбасса
- Россия возит на оккупированный Донбасс вагонами оружие и деньги
- Донбасские боевики грызутся с российскими вояками
- Стали известны ужасающие подробности боев на Светлодарской дуге17:29
- СБУ перекрыла канал финансирования терроризма через поставку продуктов в "ДНР"14:40
- В Донецкой области с нового года обещают строить жилье для переселенцев из зоны АТО14:02
- Люди Бородая сорвали депортацию боевика "ЛНР" из России в Украину12:15
- Світлодарськ дуга: бойовики в паніці дезертирують12:10
- Русскоязычные боевики "ЛНР" не хотят "служить" с иностранцами-уголовниками11:35
- Станицу Луганскую продолжают "кошмарить" снайпер и гранатометчики боевиков 10:24
- Мариуполец купается с помощью стиральной машины 10:15
- Донецкой области пророчат в ближайшее время футбольный бум08:30
- У Мінську домовились про встановлення тиші на Донбасі08:10
- Стали известны ужасающие подробности боев на Светлодарской дуге17:29
- Верховная Рада отдала "крымские деньги" на зарплаты шахтерам17:18
- СБУ разоблачила предателя в ВСУ, работавшего на российскую разведку17:10
- Главного аудитора НАТО нашли мертвым с пулевым ранением в голову17:02
- «Точка-У» будет вскоре Украиной расконсервирована16:52
- Новинский едет в ПАСЕ спасать свою шкуру16:48
- Шелк, бархат, жемчуг и красный цвет: в чем встречать Новый Год 201716:15
- Украина отказалась бойкотировать соревнования по биатлону в России16:00
- Стала відома зарплатня міністра фінансів Данилюка15:45
- В Украину возвращается ГАИ15:40
- Зелёные красавицы в столице Приазовья: цены, качество, выбор20:33
- День зимнего солнцестояния15:49
- Убийца «Мом». Согревающая мазь может быть смертельно опасной15:41
- Импортозамещение по буйски, или А, чё там у...13:51
- Целительный сок излечит от рака07:38
- Луганск: налог на жизнь15:47
- День святого Николая: Что нужно знать о празднике15:35
- Инсульт боится сосновых шишек13:48
- Кашель и бронхит проходят вмиг. Достаточно выпить перед сном это натуральное средство08:54
- Пока запад развивается — восток гибнет. ВИДЕО07:51
- "Захарченко в запое, Гиви исчез"
- Волонтеры со Светлодарской дуги записали жесткое видеобращение к Порошенко и Полтораку. ВИДЕО
- Ольга Фреймут снялась в российском "мыле": украинскую инспекторшу намочили и раздели прямо в кадре. ВИДЕО
- "Пусть Украина горит огнем. Я себе заработаю!" - Червоненко шокировал циничным заявлением после собственной катастрофы в Одессе
- “Элита” “ДНР” экстренно выезжает из Углегорска и Дебальцево – в гостиницах Енакиево нет свободных мест
- Ультиматумы Лаврова и переговоры с террористами: какую игру затеял Кремль по Донбассу?
- В Донецке взорвался бывший сотрудник СБУ, который работал в Мариуполе
- Почему Светлодарская дуга так важна для обеих сторон конфликта
- Готовится показушная блокада Донбасса?
- В «ДНР» хотят провести «референдум о присоединении к России»