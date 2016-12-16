В "ДНР" запретят работу украинских предприятий

16.12.2016 13:02

Информация о недопустимости деятельности на территории "ДНР" предприятий, которые платят налоги в бюджет Украины, распространяется по указанию главы "народного совета ДНР" Д.Пушилина на оккупированной территории. Об этом сообщает нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.



