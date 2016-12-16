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В "ДНР" запретят работу украинских предприятий

16.12.2016 13:02
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В "ДНР" запретят работу украинских предприятий
Информация о недопустимости деятельности на территории "ДНР" предприятий, которые платят налоги в бюджет Украины, распространяется по указанию главы "народного совета ДНР" Д.Пушилина на оккупированной территории. Об этом сообщает нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук. 

По данным "ИС", информацию распространяет пресс-секретарь главы "народного совета "ДНР" В.Талакина. "В среде бизнесменов и владельцев предприятий, работающих на территории "ДНР", данная информация вызвала крайне негативную реакцию, поскольку выход из правового поля Украины закроет для них возможность легально работать вне территории "ДНР", - написал Д.Тымчук. 

Как сообщалось ранее, вице-премьер-министр по вопросам АТО и оккупированных территорий Владимир Кистион заявил, что Украина закупает с оккупированных территорий Донбасса до 9 млн тонн угля в год. "Мы получаем из оккупированных территорий уголь в объеме до 9 млн тонн в год. Его там добывают украинские компании, которые зарегистрированы на территории Украины и платят налоги в государственных бюджет. Есть много компаний, которые ведут бизнес в плане поставки угля. Конечно, это очень рискованно", - заявил В.Кистион. 
Источник: ostro.org.


Теги: Украина, Донбасс, предприятие, ДНР, АТО, оккупанты
 
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