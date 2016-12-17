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Блокпосты на Донбассе пересекло более 23 тысяч человек и около 4 тысяч машин, сегодня снова огромные очереди
17.12.2016 11:43
О ситуации в контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения сегодня утром, 17 декабря, на своем официальном сайте сообщает Государственная пограничная служба Украины.
Сегодня утром в контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:
- "Майорск" — 70/100;
- "Марьинка" — 200/150;
- "Новотроицкое" — 0/100;
- "Гнутово" — 40/110.
"Пассажиро-транспортный поток в контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в зоне проведения АТО, остается интенсивным и динамичным" — отметили в украинском пограничном ведомстве.
За прошедшие сутки КПВВ целом пересекло более 23 тыс. человек и 3,8 тыс. транспортных средств:
- "Майорск" — 5375 человек и 765 транспортных средств;
- "Марьинка" — 5980 человек и 1215 транспортных средств;
- "Новотроицкое" — 4830 человек и 995 транспортных средств;
- "Гнутово" — 3445 человек и 830 транспортных средств;
- "Станица Луганская" — 3475 человек.
Фото: vesti-ukr.com/
Теги: Донбасс, блокпост, Госпогранслужба, очереди
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