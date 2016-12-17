Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Блокпосты на Донбассе пересекло более 23 тысяч человек и около 4 тысяч машин, сегодня снова огромные очереди

17.12.2016 11:43
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Блокпосты на Донбассе пересекло более 23 тысяч человек и около 4 тысяч машин, сегодня снова огромные очереди

О ситуации в контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения сегодня утром, 17 декабря, на своем официальном сайте сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Сегодня утром в контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

  • "Майорск" — 70/100;
  • "Марьинка" — 200/150;
  • "Новотроицкое" — 0/100;
  • "Гнутово" — 40/110.

"Пассажиро-транспортный поток в контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в зоне проведения АТО, остается интенсивным и динамичным" — отметили в украинском пограничном ведомстве.

За прошедшие сутки КПВВ целом пересекло более 23 тыс. человек и 3,8 тыс. транспортных средств:

  • "Майорск" — 5375 человек и 765 транспортных средств;
  • "Марьинка" — 5980 человек и 1215 транспортных средств;
  • "Новотроицкое" — 4830 человек и 995 транспортных средств;
  • "Гнутово" — 3445 человек и 830 транспортных средств;
  • "Станица Луганская" — 3475 человек.

Фото: vesti-ukr.com/

Теги: Донбасс, блокпост, Госпогранслужба, очереди
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх