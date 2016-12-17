Блокпосты на Донбассе пересекло более 23 тысяч человек и около 4 тысяч машин, сегодня снова огромные очереди

17.12.2016 11:43

О ситуации в контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения сегодня утром, 17 декабря, на своем официальном сайте сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Сегодня утром в контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

"Майорск" — 70/100;

"Марьинка" — 200/150;

"Новотроицкое" — 0/100;

"Гнутово" — 40/110.

"Пассажиро-транспортный поток в контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в зоне проведения АТО, остается интенсивным и динамичным" — отметили в украинском пограничном ведомстве.

За прошедшие сутки КПВВ целом пересекло более 23 тыс. человек и 3,8 тыс. транспортных средств: