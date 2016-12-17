"Чемодан-вокзал-Ростов" - Тымчук ответил "Оппоблоку" по поводу "блокады двух областей Украины"

17.12.2016 11:51

Руководитель центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук жестко отреагировал на недовольство Оппоблока "антиконституционным" заявлением Турчинова по поводу "блокады двух областей Украины". Он посоветовал представителям оппозиции собирать свои чемоданы и отправляться в Донецк, а оттуда - прямой дорогой на Ростов.

Об этом координатор группы "Информационный сопротивление" написал на своей странице в соцсети.

Тимчук выразил крайнее недовольство позицией "Оппозиционного блока" относительно предварительного заявления секретаря СНБО Александра Турчинова.

"Предложение блокады Донецкой и Луганской областей, высказанное секретарем СНБО А.Турчиновым, - это призыв к преступлению против граждан Украины. Призыв к блокаде двух областей - это призыв к расколу страны, к дискриминации наших граждан на государственном уровне... Мы обращаемся к президенту с требованием дать политическую оценку этим антиконституционным заявлениям", - говорится в обращении Оппоблока к Порошенко.

У руководителя центра военно-политических исследований возникло несколько вопросов к оппозиционерам. В частности, ему интересно, почему же Оппоблок так поторопился "отдать" Кремлю всю территорию Донецкой и Луганской областей, а не отдельные их оккупированные территории.

"В целом создается устойчивое впечатление, что Оппоблок украл свое заявление у "народной совета ДНР", который то за светлый образ "молодой республики ДНР" в противовес "фашистской Украине", то "украинских граждан Донбасса оскорбляют". Нет проблем, господа из Оппоблока - чемодан-вокзал-Донецк. Хотя Донецк, очевидно, все же транзитом на Ростов", - заявил Тимчук.